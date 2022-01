RASPAKOVALA JE KOFER SVOG MUŽA POSLE PUTOVANJA I NAŠLA DOKAZ PREVARE: Svi misle istu stvar, a evo šta je on uradio! 

Majka troje dece po imenu Beki otkrila je kako je saznala da ju je muž prevario!

Izvor: TikTok/Screenshot/mealswithbecky

Naime, on je bio na poslovnom putovanju, a ono što je njoj budilo posebnu sumnju je to što se u istom hotelu nalazila i njegova bivša devojka.

Na TikToku je objavila svoju prepisku sa suprugom, a kako se čini, on joj duže vreme nije odgovorao na poruke. Na njeno pitanje kada dolazi kući, on joj je odgovorio da se putovanje "odužilo", te da će ostati do 20. januara.

Nakon što mu je žena otvoreno rekla da joj nije prijatno što se i njegova bivša devojka Džes nalazi u istom hotelu, stigao je odgovor: "Molim te, ne brini. Nismo čak ni u istoj hotelskoj sobi, ona je u sobi pored mene", da bi joj nakon toga napisao da "stvarno ne treba da brine", pošto ju je već pitao i rekla mu je da joj se on više ne sviđa.

Šokirana žena na to ga je upitala: "Zašto si je uopšte pitao to?".

Pogledajte 00:23 žena uhvatila muža u prevari 1 Izvor: Tiktok/@mealswithbecky Izvor: Tiktok/@mealswithbecky

Iz jednog od videa koje je objavila jasno je da joj on duže nije odgovarao na poruke koje mu je slala, a onda se pravdao da je zaspao.

"Da, baš, zaspao si u pola devet uveče?", upitala ga je, na šta je on odgovorio da je ceo dan radio i da je veoma umoran.

Zatim je odbijao da joj kaže ime hotela u kojem nalazi, a veliko finale je usledilo kada je došao kući.

Naime, kada je uzela da raspakuje njegov kofer sa putovanja, pronašla je konačan dokaz neverstva – plastični, veštački nokat, zalepljen za njegovu čarapu.

Žena je u videu objasnila da ne mogu biti njeni jer ona ne stavlja plastične nokte.

"Raspakujući kofer mog muža posle njegovog poslovnog putovanja, našla sam ovo zakačeno za njegovu čarapu. Nisam radila nokte od Božića, a i ja ne nosim veštačke nokte", rekla je ona u snimku koji je pregledan 5,4 miliona puta.

Pogledajte 00:12 žena uhvatila muža u prevari 2 Izvor: Tiktok/@mealswithbecky Izvor: Tiktok/@mealswithbecky

"Znala je da ćeš ga naći", poručio joj je neko od pratilaca, a onda su joj savetovali da taj nokat stavi negde gde će ga njen muž pronaći.

"Ako te posle ne pita ništa u vezi sa tim, zna, a onda ćeš i ti znati".

U kasnijim objavama žena je rekla da je najpre stavila veštački nokat koji je našla na krevet, ali da ga je muž samo gurnuo na pod, a kasnije mu ga je ubacila u sendvič.

"Naljutio se i rekao je da moja šala nije smešna", dodala je, ali nije otkrila da li je ostavila muža.