POSLE SEKSA U AUTU, ON BI SE UŠUNJAO U MOJ KREVET, A ONA U TATIN: Mama i dečko su me ubedili sam LUDA, sada imaju bebu

Šta je gore - kada vas partner vara sa osobom koju ne poznajete ili koju vrlo dobro znate? Ovaj dečko je varao svoju devojku sa njenom mamom, ali to nije sve....

Izvor: TikTok/screenshot

Statistike kažu da se preljube najčešće dešavaju u "poznatom" okruženju, odnosno da ako vaš partner ima aferu, velika je verovatnoća da tu osobu poznajete. Neretko, prevare se dešavaju i u okviru porodica. Pa tako, žene se "spetljaju" sa braćom svojih muževa, muževi sa svastikama, a ponekad i majkama svojih supruga.

U takvoj situaciji našla se i jedna korisnica TikToka čiji dečko ne samo da je imao seks kombinaciju sa njenom mamom, već je i zasnovao porodicu.

"Moja mama je spavala s mojim dečkom osam meseci do dana pre mog 18. rođendana, a onda je otišla s njim i od tada su dobili bebu i verili se. Četiri godine smo bez kontakta", kaže ova devojka u video koji je najblaže rečeno šokirao korisnike ove mreže.

Kako kaže, kada je počela da se zabavlja sa mladićem, njoj je bilo 17, a njemu 21 godina.

"Bila sam jako naivna. Bukvalno mesec dana nakon što smo počeli da se zabavljamo, on je već dolazio kod mene, moja mama bi mu kuvala čaj, dok je tata spavao na sofi preumoran nakon posla", priča dalje i objašnjava kada je prvi put posumnjala da nešto "nije u redu".

"Imala sam osećaj da nešto nije u redu. Nisam bila sigurna, ali sam mislila da čujem zvukove, pa sam sišla niz stepenice i zatekla mamu kako se ljubi s mojim (sada već bivšim) dečkom", kaže devojka koja se na ovoj mreži predstavlja kao Beki.

U šoku od scene kojoj je prisustvovala, samo je pobegla u sobu na spratu, ali oboje su pošli za njom. Umesto da objasne šta se desilo, pokušali su da je ubede da je sve umislila.

"Oboje su poricali da se išta dogodilo, čak su me i uverili da sam luda."

Njihova "igra" se nije na tome zaustavila. Svojski su se potrudili da je "naprave ludom", da je na kraju završila na lekovima za smirenje.

"Odveli su me kod lekara, dali mi lekove, a mama me je sve vreme ucenjivala time da će moj brat ostati bez majke ako bilo kome kažem. Da će to biti moja krivica", priča ova devojka koja napominje da je imala svega 17 godina i da nisu imali većih problema da je ubede da je "luda". Ova agonija je trajala od marta do oktobra, kada je napunila 18 godina.

"U tom periodu je bilo puno incidenata. Dečko me je napao i posekao pored oka, a moja mama je njega odvela na kafu da se smiri i kako bi proverila da li je dobro. Noću se šunjala dole i spavala snjim u kolima, a onda bi se oboje vratili u kuću da spavaju - on u krevetu sa mnom, a ona sa tatom."

A onda više nije mogla da drži oči zatvorene pred užasom koji se dešavao.

"Što se tiče dana kada je sve izašlo na videlo, bio je to običan dan. Bila sam na poslu, roditelji su bili na poslu, kao i moj dečko. Nakon posla smo se našli kod njegove mame jer sam htela da ga počastim večerom. Njegov telefon je stajao sa strane, oboje smo trčali okolo i spremali se za večeru i tad sam videla da mu je stigao SMS. Bila je to poruka od moje mame. Nemojte da zaboravite da sam tad bila na lekovima jer su me oni uverili da nisam normalna", priča dalje i dodaje:

"Primetila sam nekoliko puta tokom tih meseci da mu je mama slala poruke sa srcima na kraju i kad sam to spomenula, rekli su mi da sam paranoična i da se njih dvoje ponašaju kao što bi se ponašali bilo koji drugi članovi porodice, da sam zapravo luda i opsednuta kontrolom. U svakom slučaju, stigla mu je poruka i to od moje mame i ta je poruka bila u stilu: 'Hej dušo, nadam se da si imao najbolji dan na poslu, ti si moj svet'. U tom trenutku sam potpuno poludela. Zgrabila sam njegov telefon. Mislim da se uspaničio, pa me grubo uhvatio i prikovao za zid kako bi mi lakše uzeo telefon. Tada sam nazvala mamu i pitala je: 'Šta se događa?'".

Ako je imala i trunku sumnje, mamina reakcija je sve potvrdila:

"Vrištala je u slušalicu govoreći da 'siđem s njega'. Da svima bude jasno, ni na koji način ja nisam napala tog dečka, on je mene prikovao uza zid pokušavajući da uzme nazad svoj telefon."

To je bila kap koja je prelila čašu. Konačno više nije sumnjala u sebe i rešila je da ih razotkrije.

"Zatim sam otišla do tate na posao. Slomila sam se i sve sam mu ispričala. Neverovatno dobro je to prihvatio, zapravo je samo brinuo da li smo brat i ja u redu. Malo kasnije smo se dovezli do kuće i otkrili, ne samo da se mama spakovala i otišla, već da je uzela i psa i auto.Ostavila nas je bez ičega. I mada mi je danas sve to smešno, u to vreme sam se jako teško nosila sa svim tim što sam doživela. To je jako uticalo na sve nas", ispričala i dodala da više nema nikakav kontakt sa majkom.

"Danas, nemam nikakav odnos sa mamom. Blokirala sam je na svim društvenim mrežama. Ne treba mi ta negativnost u životu, pa sam je blokirala", kaže i dodaje da je samo čula da su se njen bivši i mama verili, kao i da imaju bebu.

Njena ispovest zapanjila je sve na TikToku, a poruke podrške i ohrabrenja su samo prostizale. Na stranu što je otkrila da je dečko preljubnik, ono sa čime nikako nisu mogli da se pomire jeste da postoji takva žena, takva majka koja će sopstveno dete uveriti da je ludo...

"Kako, zaboga, rođena majka mogla da ti uradi tako nešto?", "O moj Bože, ovo ide od lošeg prema gorem! Ne mogu da verujem da te je stavila na lekove. Strašno", "Tako mi je žao što si prošla tako nešto. Tvoja mama je sebična i otrovna i ne zaslužuje te. Svakako razgovaraj s terapeutom, nemoj sa ovom traumom da se boriš sama", pisali su joj kirisnici ove mreže.