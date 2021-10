OGROMNA ZABLUDA O IMUNITETU - ZBOG NJE STE UMORNI I SLABI! Imunolog objasnio šta je najvažnije, pomenuo i ANTITELA

Imunolog prof. dr Kamenov o ishrani koja truje, vitaminima koji su najvažniji zimi i antitelima.

Izvor: Pink/screenshot

Imunolog profesor doktor Borislav Kamenov na Pinku je pričao o ishrani koja razara imunitet, najvažnijem suplementu i opasnim greškama kada su u pitanju antitela u organizmu.

Imunolog je kazao da se, naročito sada kada bi što više ljudi trebalo da se vakciniše, moraju razjasniti stvari o tome kako se naše telo bori protiv svih virusa, pa i korone.

"Ljudi ne shvataju da se prva bitka protiv virusa bije na nivou nespecifičnog imuniteta, kada telo eliminiše patogene i toksine iz organizma. Mi mnogo toga možemo da uradimo unapred, da bismo sprečili nastanak bolesti, hroničnih i autoimunih, čak i malignih i alergija. Mi moramo da popravimo stanje celog imuniteta, kako bi telo moglo da odgovori na napad", rekao je on.

Mnogi prećute lekarima da se osećaju loše, umorno, da imaju druge tegobe, zbog čega ne shvate na vreme da im organizam nije u stanju da se izbori sa napadom jer je imunitet oslabljen.

"Ljudi i pre zime imaju probleme, truju se hranom, a ako pustimo trovanje i intoksikaciju bez mera da ih sprečimo, nema vajde ništa što posle toga radimo. Ljudi me zaustavljaju na ulici, usahli, propali, nemaju svest o prevenciji i održavanju zdravlja. Umorni ste, ma baldisali ste, a nemate nikakvu dijagnozu. Loša hrana nam najpre oduzima energiju, energija je potrebna i za varenje, a kada je trošimo da svarimo lošu hranu koja nas još i truje, pravimo veliki problem", rekao je on.

"Naš imunitet odlučuje u eliminaciji virusa i sprečavanju njegovog širenja u organizmu. Antitela su važna i dobrodošla, ali imunitet je mnogo šira priča od njih. Ako je naš sistem loš, on neće moći da reši problem. Imunitet nas štiti dok nas štiti, a na kraju može da nas ubije, to je citokinska oluja o kojoj se priča - ćelijski imunitet se preterano aktivira. Moramo imunitetu da damo centralno mesto u ovoj priči", rekao je on.

Vitamin D je najvažniji i bez njega nam ne vrede drugi suplementi ili prirodna sredstva.

"U ovim situacijama su najvažniji vitamin D i C, ali prevashodno D, ako njega nema, nećete imati vajde ni od čega drugog. Ovo je problem u svim mesecima koji u nazivu imaju slovo 'R', i uvek nastupi kada je zima", rekao je on.

Profesor Kamenov je podvukao još jednu izuzetno važnu stvar.

"Antitela nisu apsolutni kriterijum stanja imunskog sistema, i neko ko je na samrti ima antitela, samo ona više ne mogu da mu pomognu. Ali ko se ne zarazi, neće imati problem, zato je poenta da se ne zarazimo i ne dospemo u teško stanje", rekao je profesor i ponovio da je vakcina put za zaustavljanje širenja virusa.