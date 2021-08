LJUBAVNI HOROSKOP ZA SEPTEMBAR: Zapamtite datume koji su najvažniji, mogu svakom znaku da promene ŽIVOT iz korena!

Pročitajte detaljni ljubavni horoskop za septembar!

Izvor: YouTube/Netflix

Kakav će vam biti mesec septembar po pitanju ljubavi? Samo nekoliko znakova imaće savršen mesec, dok bi ostali trebalo da zapamte na šta moraju da obrate pažnju da bi bili srećni.

Ovan

Stabilan mesec za ljubav, posebno od druge nedelje. Možda ste i jedini znak kojem retrogradni Merkur od 27. septembra neće napraviti haos u životu. Ako ste u dugoj vezi, moraćete da se trudite da održite bliskost, ali će vam se to itekako isplatiti.

Bik

Odličan mesec za ljubav! Mlad Mesec je u vašoj kući ljubavi od 6. septembra, a Venera 10. ulazi u vaš sektor ljubavi. Očekujte zaljubljivanje na prvi pogled, toliko ćete biti pod uticajem! Bikovi koji traže partnere doživeće više prijatnih iznenađenja, praktično će moći da biraju između novih ljudi kojima se dopadaju. Bikovi koji su već u vezi neka očekuju varnice u krevetu!

Blizanci

Komplikovan će biti vaš ljubavni život u septembru. Prve dve nedelje će sve biti u redu, ali onda Mars 14. septembra ulazi u vašu petu kuću i podstiče vašu želju za avanturom. Ako ste u vezi, možda ćete maštati o nekoj osobi iz prošlosti, ako niste, ovaj period će vam prijati jer donosi nova poznanstva. Svi Blizanci neka se paze krajem meseca, kada će retrogradni Merkur poremetiti signale komunikacije i vrlo su mogući nesporazumi koji dovode do svađa.

Rak

Ako u septembru prođete bez veće svađe, možete da smatrate da ste se izvukli, jer konflikti vrebaju sa svih strana. Prve dve nedelje ćete imati odličnu samokontrolu, ali onda Mars ulazi u vaš sektor doma 14. septembra, i donosi velike probleme u kući, porodici i ljubavi. Ne brinite, svi su oni vezani za razgovore. Ali je moguće da će neki razgovor između vašeg partnera i člana vaše porodice napraviti nesuglasice za sve.

Lav

Septembar neće biti baš uzbudljiv za ljubav, bićete previše zaokupljeni poslom i novim projektima. Tu će sve ići kako treba, ali je moguće da ćete zbog toga "zaboraviti" ljubav, dobro pazite! Lavovi, izdvojite vreme za partnera bilo da ste dugo ili par dana zajedno, prijaće vam i izgradiće dublju vezu. Ne dozvolite da vas obaveze udalje!

Devica

Od mladog Meseca 6. septembra, pa do punog 20. septembra, sve će biti stabilno. Ali pun Mesec će osvetliti nešto što niste znali o svom ljubavnom životu. Zvezde kažu da će to biti prijatno otkriće, ne nešto oko čega bi trebalo da brinete. Samo budite spremni za to, moguće je da donosi veliku promenu!

Vaga

Mars 14. septembra ulazi u vaš znak i tada postajete bukvalno neodoljivi! Ako ste u vezi, partner neće moći da "skine ruke" sa vas! Ako ste u potrazi za partnerom, znajte da će se ljudi okretati za vama na ulici. Ukoliko ste raspoloženi za avanturu, druga polovina septembra je idealan period za to!

Škorpija

U vaš znak ulazi Venera 10. septembra i donosi vam neverovatnu seksualnu energiju. Onda pun Mesec 20. septembra u vašem sektoru ljubavi dodatno pojačava ovu energiju! Osećaćete se kao da živite u romantičnoj bajci čitavog septembra, iskoristite ovaj lep period!

Strelac

Drugi ljudi će se u ovom mesecu mešati u vašu vezu, a to vas nervira kao ništa drugo! Agresivni Mars ulazi u vaš sektor prijateljstva i moguće je da ćete nečiji dobronamerni komentar shvatiti kao udarac na svoj ljubavni život. Zvezde kažu da je moguće i zahlađenje odnosa između vašeg partnera i neke osobe koja vam je bliska. Na vama je, Strelčevi, da sve to "ispeglate" kako bi se povratilo u normalu!

Jarac

Venera ulazi u vaš sektor prijateljstva 10. septembra, i vaš ljubavni život biće umnogome vezan za vaš društveni krug. Ako niste u vezi, zanimljiva nova poznanstva stižu sa svih strana! Ako jeste, čeznete za malo više vremena nasamo s partnerom ili partnerkom, kao da ste stalno okruženi drugim ljudima.

Vodolija

Septembar je mesec u kom ćete preispitivati svoj ljubavni život iznova i iznova. To je delom "krivica" Merkura, ali delom imate utisak i da se nekim stvarima niste pozabavili već dugo. Zavirite u najdublji deo svoje duše, Vodolije, da li trenutno živite baš onako kako biste hteli? I šta možete da izmenite da biste bili srećni? Moguće su velike promene!

Ribe

Novi početak u ljubavi vam stiže ovog meseca. Mlad Mesec 6. septembra poguraće vas ka promenama. Mars je u vašem sektoru ljubavi do 14. septembra, tako da veliki koraci koje planirate moraju da budu preduzeti do tog datuma. Sve ćete odjednom videti jasnije, i znaćete tačno šta morate da uradite.