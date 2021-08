MONIKA JE DOMAĆICA I UŽIVA U TOME: Život sam posvetila mužu i njegovim potrebama, muškarci treba da budu dominantni! 

Monika je prihvatila tradicionalnu ulogu žene - ona je domaćica, ugađa svom mužu na sve moguće načine i tvrdi da je u tome ključ srećnog zajedničkog života!

Devojka poreklom iz Švedske, a koja živi u Americi, Monika Hult (37), kaže da nikada nije želela da gradi karijeru, već je htela da bude domaćica i da brine o svom mužu. Za sebe je izgradila upravo takav život, što je mnogima čudno.

"Nikada nisam bila žena koja je htela da ima karijeru. Iskreno, ne želim da radim. Volim da budem domaćica i da brinem o svom mužu", kaže Monika, koja ističe i da potrebe svog supruga Džona stavlja ispred svojih. Ona smatra da je tajna srećnog zajedničkog života u tome da muškarci budu dominantni, a žene da prihvate ulogu domaćice.

Nimalo iznenađujuće, mnogima se to njeno mišljenje ne sviđa i nisu saglasni sa tim.

"Jednom od mojih bivših se nije svidela ta ideja, zato je i bivši. I neke žene će reći da sam luda ili da sramotim druge žene, ali nije me briga, to je moj život i volim ga", objasnila je Monika.

Ona smatra i da ne misli da je "degradirajuće" to što stavlja muževe potrebe na prvo mesto, pošto po njenom mišljenju muškarci i žene "nisu isti" i ona to prihvata.

Pored toga što je domaćica, ona je i Instagram zvezda, a takođe svoje fotografije prodaje i na OnlyFans-u, te tako zarađuje.

Njen uobičajen dan podrazumeva objavljivanje fotografija na Instagramu, brigu o kući, vežbanje i spremanje večere za supruga.

Monika svom mužu ne ugađa samo kada je reč o hrani, već njegovom ukusu prilagođava i svoj izgled.

"Džonu se sviđa kad sam lepo obučena, a ako sam kod kuće, ne voli da se previše šminkam. Nekim ženama se možda ne bi svidelo da im muškarac priča šta treba da rade ili kako da se oblače, ali ja volim kad mi on daje uputstva. Kada izvršim sve, to ga čini srećnim, a njegova sreća mene čini srećnom. Volim da vidim svog muža zadovoljnog i mislim da nema ništa loše u tome", kaže Monika.

Ona ističe da je uvek tu da ispuni svaku potrebu svog muža, što važi za one u spavaćoj sobi.

"Uvek sam tu da ispunim njegove potrebe i volim to. Mene to uzbuđuje i nemam problem sa tim. Moj muž zna kako da bude dominantan na pravi način i tačno zna šta mi treba. Mislim da je to veoma privlačno kod muškarca".

Ovakav način života nije za svakoga, ali Monika tvrdi da ima tri prednosti.

"Prvo, imaćete više vremena za sebe. Vežbam pet puta nedeljno jer mi raspored to omogućava jer ne moram da žurim s posla kući. Osim toga, imaćete bliskiji odnos sa svojim mužem. Posvetite život njegovoj sreći i on će se truditi da vas usreći. Na kraju, ako prihvatite ulogu tradicionalne žene, imaćete tu prednost da gledate svoju decu kako odrastaju. Bićete tu za njih u svakom trenutku".