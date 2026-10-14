Može li veza opstati ako jedno želi brak, a drugo ne? Jedno pitanje otkriva koliko su partneri zaista usklađeni

Ljubav, privlačnost i zajedničke navike mogu biti snažni, ali šta se dešava kada partneri ne zamišljaju budućnost na isti način?

Dok jedna osoba mašta o vjenčanju i formalnom početku novog životnog poglavlja, druga ne vidi smisao u braku ili jednostavno ne želi da napravi taj korak. Može li takva veza opstati ili je riječ o razlici koja će s vremenom postati prevelika?

Za neke je brak prirodan nastavak veze i potvrda međusobne posvećenosti, dok ga drugi doživljavaju kao nepotreban formalni okvir. Iako se u ljubavnim odnosima često govori o kompromisu, postoje pitanja kod kojih nije uvijek lako pronaći zajedničko rješenje.

Zašto jedno želi brak, a drugo ne?

Razlozi zbog kojih neko želi brak mogu biti različiti. Nekima su važni pravna i finansijska sigurnost, drugima simbolika zajedničke odluke, porodična tradicija ili želja da sa partnerom obilježe važnu životnu prekretnicu. Ponekad je riječ i o potrebi za sigurnošću, odnosno želji da obje osobe budu sigurne da vezu vide kao dugoročnu.

S druge strane, osoba koja ne želi brak ne mora nužno biti manje zaljubljena ili manje posvećena vezi. Možda ne smatra da je brak važan, možda ga povezuje sa negativnim porodičnim iskustvima, a možda jednostavno ne želi da njihova ljubav bude određena formalnim statusom.

Ipak, važno je razlikovati osobu koja ne želi brak ni pod kojim okolnostima od one koja ga želi, ali nije sigurna da li ga želi u sadašnjoj vezi. Te dvije situacije mogu zvučati slično, ali imaju veoma različito značenje za zajedničku budućnost.

Kada razlika u željama postaje ozbiljan problem?

Neslaganje oko braka ne mora odmah značiti da je veza osuđena na propast. Problem nastaje kada jedno neprestano čeka da se drugo predomisli ili kada razgovor o budućnosti postane izvor pritiska i svađa.

Osoba koja želi brak može početi da osjeća da nije dovoljno važna partneru ili da on ne vidi zajedničku budućnost. S druge strane, osoba koja ne želi brak može imati osjećaj da mora pristati na nešto što ne želi kako ne bi izgubila vezu.

S vremenom se takav odnos može pretvoriti u začarani krug: jedno traži odgovore, drugo se povlači, a oboje se osjećaju neshvaćeno. Posebno je teško kada se veza nastavlja uz neizgovorenu pretpostavku da će se druga osoba jednog dana promijeniti.

Šta partneri treba da razjasne?

Prvi korak je da razumiju šta brak predstavlja svakome od njih i da li postoji prostor za zajednički dogovor. Pritom bi trebalo da razjasne nekoliko važnih pitanja.

Šta brak znači svakome od nas? Da li je riječ o ličnoj želji, osjećaju sigurnosti, porodičnoj tradiciji ili društvenim očekivanjima?

Da li je riječ o ličnoj želji, osjećaju sigurnosti, porodičnoj tradiciji ili društvenim očekivanjima? Da li ne želimo brak ili ga ne želimo sada? Razlika između ova dva odgovora može biti presudna.

Razlika između ova dva odgovora može biti presudna. Kako zamišljamo zajedničku budućnost? Da li želimo porodicu, zajednički dom i dugoročnu posvećenost i kako zamišljamo da bi naš život trebalo da izgleda?

Da li želimo porodicu, zajednički dom i dugoročnu posvećenost i kako zamišljamo da bi naš život trebalo da izgleda? Postoji li rješenje koje oboje možemo da prihvatimo? Ne ono na koje ćemo pristati iz straha od raskida, već ono koje odgovara našim stvarnim željama.

Važno je da nijedna osoba ne osjeća pritisak da pristane na brak protiv svoje volje, ali ni da mora da zanemaruje vlastite potrebe kako bi sačuvala partnera, piše Zadovoljna.hr.

Može li kompromis riješiti problem?

Ponekad može. Partneri mogu otkriti da im nije važna ista stvar: jednoj osobi važna je simbolika vjenčanja, dok drugoj više znače zajednički život i dugoročna posvećenost. Ako oboje iskreno prihvataju takav dogovor, brak ne mora biti preduslov za stabilnu vezu.

Međutim, kompromis nije uvijek moguć. Ako jedna osoba brak smatra životnim ciljem, a druga je sigurna da nikada ne želi da se vjenča, sama ljubav ne garantuje da će taj sukob biti riješen.

U takvoj situaciji korisno je zapitati se da li bi život bez braka bio prihvatljiv kada bi bilo potpuno jasno da se partner nikada neće predomisliti. Isto tako, osoba koja ne želi brak trebalo bi da razmisli može li prihvatiti da partnerova želja nije prolazna faza, već važan dio njegove životne vizije.

Kada ljubav nije dovoljna?

Dvoje ljudi mogu voljeti jedno drugo, a ipak željeti različite živote. To ne znači da njihova veza nije bila vrijedna niti da je neko podbacio.

Veza može opstati i bez braka ako obje osobe iskreno prihvataju takav odnos i ne nadaju se potajno drugačijem ishodu. Međutim, ako je brak jednoj osobi veoma važan, a druga ga odlučno odbija, ostanak u vezi može značiti odricanje od nečega što se ne može nadomjestiti drugim oblicima bliskosti.

Na kraju, ključno pitanje nije ko je u pravu niti ko bi trebalo da se promijeni, već mogu li dvije osobe izgraditi zajedničku budućnost u kojoj se nijedna ne osjeća primoranom da se odrekne nečega što joj je važno.

Jer posvećenost ne znači da moramo željeti sve isto, već da možemo prihvatiti i poštovati međusobne razlike, čak i kada nas one navedu da preispitamo budućnost veze.

(Mondo)