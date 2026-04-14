Bolje od mleka u kafi, a niko ga ne pije: Pomaže crevima, holesterolu i kontroli apetita

Kafa sa maslinovim uljem osvaja kafiće širom sveta i društvene mreže, ali da li je ovo neobično piće zaista vredno probati? Proveravamo šta se krije iza trenda "oleata" i kome može da donese stvarne koristi za zdravlje creva, pa čak i srca.

Oleato je spoj klasičnog espresa ili latea sa malom količinom maslinovog ulja ekstra devičanskog kvaliteta. Ključan je izbor visokokvalitetnog ulja - hladno ceđenog, nerafinisanog, bogatog prirodnim antioksidansima.

Ovaj neobičan duo spaja podsticajno dejstvo kofeina sa blagotvornim delovanjem zdravih masti. Iako se na prvi pogled čini kao kulinarska ekstravagancija, ovaj napitak dobija sve više pristalica.

Zašto kafa sa maslinovim uljem postaje popularna?

Spoj kafe i maslinovog ulja nije slučajan. Stručnjaci ističu da ovakav napitak može da donese čitav niz zdravstvenih koristi. Mononezasićene masne kiseline prisutne u maslinovom ulju pomažu u regulisanju nivoa holesterola, čime podržavaju zdravlje srca.

Polifenoli, prirodna biljna jedinjenja, pokazuju protivupalno dejstvo. S druge strane, masti u kombinaciji sa kofeinom stabilizuju nivo energije, poboljšavaju koncentraciju i obezbeđuju osećaj sitosti na duže vreme, što može da ograniči grickanje između obroka.

Vitamini i minerali u šoljici kafe oleato

Dodatak maslinovog ulja značajno podiže nutritivnu vrednost kafe. Ovaj napitak obezbeđuje vitamin E, snažan antioksidans, vitamin K, koji podržava zgrušavanje krvi, kao i polifenole i manje količine kalijuma i gvožđa. Kao rezultat, oleato postaje vredniji od klasične crne kafe, a sastojci koje sadrži, mogu pozitivno da utiču na metabolizam i stabilizuju nivo šećera u krvi.

Za koga je kafa oleato najbolji izbor?

Kafa sa maslinovim uljem može biti posebno korisna za osobe koje vode intenzivan način života i kojima je potrebna stabilna energija tokom celog dana. To je takođe preporuka za osobe na dijetama sa niskim sadržajem ugljenih hidrata, kao i za one koji žele da smanje grickanje. Redovno konzumiranje oleata može da podrži koncentraciju, poboljša mentalnu efikasnost i olakša kontrolu apetita.

Kako da pripremite kafu oleato kod kuće?

Priprema kafe sa maslinovim uljem ne zahteva specijalizovanu opremu. Dovoljno je da skuvate omiljenu kafu, najbolje espreso i dodate u nju kašičicu maslinovog ulja ekstra devičanskog kvaliteta. Radi obogaćivanja ukusa, možete da dodate biljno mleko, cimet ili malo meda.

Ko bi trebalo da izbegava kafu sa maslinovim uljem?

Oleato nije napitak za svakoga. Osobe sa osetljivim digestivnim traktom, pacijenti sa bolestima jetre ili pankreasa, kao i oni koji pate od gastroezofagealnog refluksa, treba da budu oprezni. Kod nekih ljudi, kafa sa dodatkom masti može da deluje laksativno, posebno na početku konzumiranja ovog napitka, pa to treba imati u vidu i biti spreman na ovakve simptome.