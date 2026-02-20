Nevjerovatna transformacija za pamćenje: Marija (37) za dvije godine skinula 72 kg, sada je neprepoznatljiva

Marija Kirkeland iz Norveške više od 10 godina bila je u začaranom krugu dijeta i odustajanja, dok nije pronašla način da smrša bez gladovanja i zabrana.

Izvor: Instagram/marialosingit

Marija Kirkeland iz predgrađa Osla više od deset godina bila je zarobljena u istom obrascu - stroga dijeta, odustajanje, prejedanje, ponovo dobijanje kilograma i tako u krug. Sa 37 godina imala je 72 kilograma više nego sada, jela je u tajnosti i gotovo nije izlazila iz kuće. Prekretnica je bila pandemija korone, kada su depresija i izolacija doveli situaciju do kritične tačke.

Tada je Marija shvatila da dijete ne funkcionišu ako su zasnovane na zabranama. Za dvije godine smršala je bez operacija, ljekova i mučnih ograničenja. Samo je brojala kalorije, radila vježbe snage i otkrila da je doslednost važnija od motivacije.

Hrana kao utjeha

Problemi sa težinom počeli su sa 12 godina, kada su je drugovi u školi zadirkivali zbog izgleda. Tada je naglo smanjila unos hrane, pokušavajući da smrša po svaku cijenu. Rezultat je bio poremećaj menstrualnog ciklusa i uplašeni roditelji. Od tada je hrana postala način da se nosi sa emocijama.

"Nisam znala kako da obradim osjećanja koja su se javljala zbog zadirkivanja i negativnih misli o sebi. Zato sam tražila utjehu u hrani. Tada sam počela da jedem u tajnosti", priseća se Marija.

Godinama se prejedala grickalicama, sladoledom, čokoladom i kaloričnom hranom, a zatim sebe mrzjela zbog toga. Davala je sebi obećanja da će držati dijetu, da neće jesti sladoled ni čokoladu. Izdržala bi nekoliko dana, a zatim bi odustajala.

"Bila sam u dubokoj depresiji tokom pandemije. Izolovala sam se od svih, gotovo nisam izlazila iz kuće. To je dovelo do katastrofalnog odnosa prema hrani i nezdrave ishrane", priznaje ona.

Brojanje kalorija umjesto zabrana

U julu 2022. godine Marija je odlučila da postupi drugačije. Instalirala je TikTok i počela da prati stručnjake za mršavljenje, koji su objašnjavali princip kalorijskog deficita - trošiš više nego što uneseš. Nema radikalnih dijeta, samo matematika.

Marija je počela da broji kalorije, postepeno ih smanjujući.

"Nikada nisam osjetila glad, što je bilo prijatno otkriće. A kilogrami su nestajali", kaže ona.

Na početku se njen jelovnik nije mnogo mijenjao, samo je kontrolisala porcije. Vremenom je dodavala više hranljivih namirnica - povrća, ribe, nemasnog mesa, više je pila vode i češće spremala obroke kod kuće. Najvažnije je da nije potpuno isključila nijedan proizvod. Čokolada, sladoled i omiljena jela ostala su u meniju, ali u razumnim količinama.

Od kardio vježbi ka vježbama snage

Prvobitno se fokusirala na kardio, ali je potom prešla na vježbe snage i povećala unos proteina.

"Počela sam da se osjećam komfornije u teretani i radila sam sa tegovima. Poslednjih godinu dana fokusirala sam se na to da postajem jača, da radim mrtvo dizanje, da izazivam sebe. Kada sam shvatila da mogu da se pokrenem i radim stvari koje su mi ranije djelovale nemoguće, to mi je donijelo toliko radosti i osjećaj postignuća. Osjećam se slobodnije i više se ne bojim da probam novo", kaže Marija.

Dosljednost umjesto motivacije

Najvažnija lekcija koju je Marija naučila za dvije godine jeste da je motivacija precijenjena.

"Nećete biti motivisani svaki dan. To je nemoguće. Motivacija se mijenja. Ako ste nesrećni, nećete se pridržavati plana. Morate da uživate u procesu. Neki dani su teži od drugih, ali upravo zato je važna dosljednost. Samo nastavite da radite, čak i kada nema motivacije", savjetuje.

Za dvije godine Marija je smršala 72 kilograma. Više ne sjedi kod kuće, ne jede u tajnosti i ne mrzi svoj odraz. Umjesto toga, u njenom životu su redovne vježbe snage, uravnotežena ishrana i samopouzdanje koje nije imala decenijama.

(MONDO)