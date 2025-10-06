Trikovi stilista: Kako da izgledate skupo, a da ne potrošite mnogo

Izgledajte elegantno bez velikih troškova! Stilisti otkrivaju jednostavne trikove uz koje ćete djelovati skupo i sređeno, bez obzira na ograničen budžet.

Izvor: PG / INSTAR Images / Profimedia

Svi volimo da izgledamo elegantno i sređeno, ali to ne znači da moramo trošiti bogatstvo na garderobu. Stilisti otkrivaju da su za "skup" izgled važniji ukus, proporcije i sitni detalji, nego same etikete na odeći. Uz nekoliko jednostavnih trikova, možete djelovati sofisticirano — bez obzira na budžet.

1. Uvijek birajte jednostavne krojeve i neutralne boje

Kada pogledate garderobu najstilizovanijih žena svijeta, primijetićete da je većina njihovih kombinacija u jednostavnim krojevima i mirnim tonovima – bež, bela, crna, siva, teget i maslinasta.

Neutralne boje djeluju uredno, lako se kombinuju i daju utisak luksuza čak i kad je komad iz pristupačne radnje.

Savjet stilista: "Ako niste sigurni, uvijek birajte jednostavno - neutralni tonovi i klasični krojevi nikad ne izgledaju jeftino."

2. Materijal govori više od cijene

Tkanine poput pamuka, viskoze, vune, lana ili satena izgledaju daleko skuplje od sintetike, čak i kad su iz iste cjenovne kategorije. Kad god možete, birajte prirodne materijale – oni ne samo da bolje izgledaju, već i duže traju.

Mali trik: Peglanje i pravilno održavanje garderobe čini ogromnu razliku. Ispeglana bluza ili dobro opran kaput izgledaju kao da su sa dizajnerskog štendera.

3. Dodaci prave razliku

Kvalitetna torba, sat, naočare ili cipele mogu potpuno podići i najjednostavniju kombinaciju.

Ne morate imati mnogo – dovoljan je jedan detalj koji izgleda svejdeno i kvalitetno.

Trik stilista: Umjesto da kupujete mnogo jeftinih aksesoara, uložite u jedan dobar kaiš, torbu u neutralnoj boji i klasične naušnice.

4. Boja kose, nokti i obuća – uvijek uredni

Ni najskuplja garderoba ne može sakriti neuredan izgled. Čista kosa, uredni nokti i negovana obuća ključ su utiska da neko brine o sebi, a to se uvijek povezuje sa elegancijom.

Detalj koji mijenja sve: Obuća bez ogrebotina i čista tašna često izgledaju "skuplje" od samog outfita.

5. Izbjegavajte upadljive logoe i previše trendova

Veliki logoi, natpisi i "fast fashion" trendovi često djeluju jeftino, čak i kada su komadi skupi.

Pravi luksuz je u diskretnosti i meri. Stilisti savjetuju da birate klasiku i svedenost - to je formula koja nikada ne izlazi iz mode.

Zaključak

Da biste izgledali skupo, ne treba vam dubok džep, već oko za detalje, čistoća i sklad.

Kada se obučete jednostavno, a djelujete njegovano i samouvjereno, niko neće primetiti koliko ste (ili niste) potrošili. Stil, kažu, nije stvar novca već stava.