"Ako nije ovakav, ne treba ti": Snimak mlade napravio pometnju, pronašla savršenog Balkanca i poslala moćnu poruku

Ponašanje ovog momka na svadbi oduševilo je pratioce na društvenim mrežama.

Izvor: TikTok printscreen/ feel_the_reel

Snimak sa jednog svadbenog veselja iz Širokog Brijega ovih dana postao je pravi hit na društvenim mrežama, izazvavši mnoštvo emotivnih reakcija. Video, sastavljen od nekoliko pažljivo odabranih scena, prikazuje mladoženju čije reakcije jasno pokazuju pravu ljubav prema izabranici, od nježnih pogleda, preko iskrenih osmjeha, do sitnih, ali snažnih gestova pažnje.

Zahvaljujući toj iskrenoj emociji, snimak je vrlo brzo postao viralan i osvojio srca gledalaca. Korisnici su ga masovno dijelili uz poruku koja se izdvojila kao lajtmotiv: "Ako nije ovakav, ne treba ti."

Jasna i direktna, ova poruka podsjeća da prava ljubav ne treba da se skriva, već da se pokazuje otvoreno, s poštovanjem i bez zadrške.

Snimak je prikupio više od 56 hiljada lajkova, a komentari su se samo ređali: "Gdje samo nađete ovako kulture i fine momke?,

"To je pravi muškarac, koji se ne boji javno pokazati ljubav. Neka im je srećno", "Sladak je i pažljiv svaka čast, a i mlada je stvarno ko med".