logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ako nije ovakav, ne treba ti": Snimak mlade napravio pometnju, pronašla savršenog Balkanca i poslala moćnu poruku

"Ako nije ovakav, ne treba ti": Snimak mlade napravio pometnju, pronašla savršenog Balkanca i poslala moćnu poruku

Autor Ana Živančević
0

Ponašanje ovog momka na svadbi oduševilo je pratioce na društvenim mrežama.

"Ako nije ovakav, ne treba ti": Snimak mlade napravio pometnju, pronašla savršenog Balkanca i poslal Izvor: TikTok printscreen/ feel_the_reel

Snimak sa jednog svadbenog veselja iz Širokog Brijega ovih dana postao je pravi hit na društvenim mrežama, izazvavši mnoštvo emotivnih reakcija. Video, sastavljen od nekoliko pažljivo odabranih scena, prikazuje mladoženju čije reakcije jasno pokazuju pravu ljubav prema izabranici, od nježnih pogleda, preko iskrenih osmjeha, do sitnih, ali snažnih gestova pažnje.

@feel_the_reelCure, podsjetnik da nikada ne spuštate svoje standarde, jer pravi će doći.#ljubav#contentcreatorzavjenacnje#vjencanje#svadba♬ original sound - Feel_the_reel

Zahvaljujući toj iskrenoj emociji, snimak je vrlo brzo postao viralan i osvojio srca gledalaca. Korisnici su ga masovno dijelili uz poruku koja se izdvojila kao lajtmotiv: "Ako nije ovakav, ne treba ti."

Jasna i direktna, ova poruka podsjeća da prava ljubav ne treba da se skriva, već da se pokazuje otvoreno, s poštovanjem i bez zadrške. 

Snimak je prikupio više od 56 hiljada lajkova, a komentari su se samo ređali: "Gdje samo nađete ovako kulture i fine momke?, 

"To je pravi muškarac, koji se ne boji javno pokazati ljubav. Neka im je srećno", "Sladak je i pažljiv svaka čast, a i mlada je stvarno ko med".

Tagovi

vjenčanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ