Nedelju dana nisam jela šećer: Moje tijelo je brzo reagovalo, 2. dana sam pozvala doktora

Brita Sieling, urednica "Die Welt", odlučila je da provjeri šta će se desiti ako nedelju dana ne jede šećer. Pročitajte njeno iskustvo!

Nije tajna da jedemo previše šećera. Problem je što se javlja u mnogim prehrambenim proizvodima, čak i u onim gdje to ne očekujemo. Dakle, da li možete potpuno da izbacite šećer iz ishrane? Urednica Die Welt, Brita Sieling, odlučila je da to provjeri. Prenosimo vam njeno iskustvo:

"Bez obzira da li posmatramo sastav voćnog jogurta, paradajz sosa ili pljeskavice, u njemu ćemo skoro uvijek vidjeti šećer. Kao rezultat posezanja za ovim proizvodima, rekla bih da konzumiramo četiri puta više šećera nego što preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. Svi znamo da je previše šećera u ishrani recept za bolesti, posebno gojaznost i dijabetes. Ipak, gotovo je nemoguće bez toga. Ako je šećer već tako suštinski dio mog svakodnevnog života, da li ću moći bez njega čak i nedelju dana? Odlučila sam da to provjerim.

1. dan - kupovina

Prije nego što sam otišla u kupovinu, provjeravala sam proizvode koje koristim skoro svaki dan. Željela sam da vidim koliko šećera imaju. Bila sam šokirana jer skoro sve u mojoj kuhinji sadrži šećer. Musli koji volim su pune šećera. Omiljeni prah ima 20 g šećera na 100 g proizvoda. Takođe sam bila iznenađena što sam otkrila da neko voće ima više šećera od mnogih drugih proizvoda u mojoj kuhinji. Na primjer, 100 g banana sadrži čak 25 odsto fruktoze, a jabuke i kruške imaju upola manje šećera. Tako da, nisam našla ono što sam tražila u namirnicama kod kuće. Otišla sam u kupovinu.

Pažljivo sam proučavala etikete svakog proizvoda. Šećer je često 'skriven' pod drugim nazivima, kao što je polidekstroza. To je kao šećer, ali zvuči malo ljepše, zar ne? Kupovina mi je trajala 50 minuta. To je zaista dugo. Štaviše, nisam baš našla ono što sam tražila. Čak i u 'običnim' sosevima i gotovim jelima bilo je najmanje 10 g šećera na 100 g proizvoda. Na kraju sam napustila prodavnicu samo sa voćem, povrćem, jajima i sirom.

2. dan - glavobolja

Da li je normalno da se drugog dana osjećate potpuno iscrpljeno i imate glavobolju? Ili možda samo na mene tako utiče? Moj prvi doručak nije se sastojao od slatkih voćnih muslija, već ovsenih pahuljica sa biljnim mlijekom, bobicama i orasima. To me je činilo sitom nevjerovatno dugo.

3. dan - razgovor sa dijetetičarom

Trećeg dana sam primjetila da je moje tijelo brzo reagovalo na nedostatak šećera. Ipak, da bih bolje razumjela šta se tamo dešava, zakazala sam termin kod ljekara interne medicine. Ovo su riječi doktora: 'Šećer sam po sebi ne izaziva bolest, ali ima određena svojstva koja negativno utiču na tijelo. Šećer je dvostruki molekul glukoze i fruktoze. Razlaže se u gornjem dijelu crijeva i veoma brzo se apsorbuje. Čim ga konzumiramo u višku ili ga konzumiramo stalno, čak i u malim porcijama, postaje štetan preopterećenjem metabolizma energijom. Ako pojedete onoliko šećera koliko sagorete, ništa se ne dešava jer ni na koji način nije toksičan. Višak šećera je štetan za nas, posebno jer ga uzimamo stalno u malim porcijama kroz grickanje'.

SZO preporučuje da ne konzumiramo više od 25 g šećera dnevno. Ipak, to je gotovo nemoguće, jer se šećer nalazi čak i u takvim osnovnim prehrambenim proizvodima kao što je hleb. Međutim, mi imamo uticaj na ono što kupujemo. Preporučujem čitanje etiketa, koje uvijek pokazuju tačnu količinu šećera u proizvodu.

Doktor je rekao da je to diskutabilno. Zaslađivači aktiviraju iste receptore kao i šećer, iako su mnogo manje štetni. Jedući ih, sigurno ne dobijamo mnogo, jer se ne navikavamo na slatki ukus. Bolje je da naučite ponovo da probate i intenzivnije osjetite druge ukuse, tada se smanjuje potreba za šećerom. Pitala sam doktora da, ako to shvatim i odlučim da radikalno izbacim šećer, kakvu reakciju mogu da očekujem od svog tijela. Rekao je da ako mislim na glavobolju, da to nije tipična fiziološka reakcija, već nešto što mi um govori.

4. dan - čokoladni trik

Čini se da sam pronašla svoju rutinu u ishrani: za ručak jedem kinou ili pirinač sa povrćem. Međutim, postoji i jedan problem. Od samog početka eksperimenta bilo mi je jasno da ću se teško odreći čokolade. Našla sam alternativu! Kupila sam pločicu od 100 odsto kakaa. Svaki put kad bih poželjela čokoladu, zgrabila bih štanglu. Naravno da nije isto - ova čokolada nije slatka, pa čak je i pomalo gorka, ali bar osjećam da sam pojela nešto čokoladno i dobro prevarila mozak.

5. dan - izbjegavanje šećera se isplatilo

Danas sam se prvi put u mnogo godina probudila prije nego što se oglasio alarm. Bila sam veoma produktivna cio dan. Zaista sam ponosna na sebe. Posle pet dana, čini se da je odustajanje od šećera konačno donijelo prave rezultate. Ono što se ispostavilo kao odlična užina je pirinčani vafl sa puterom od kikirikija i malo banane ili jabuke. Dodajte prstohvat cimeta i uživaćete!

6. dan - skriveni šećer

Kada pomislite da jedete potpuno zdravu salatu i onda shvatite da balzamiko sirće ima preko 50 odsto šećera u sastavu. Na sreću, pronašla sam alternativu: jabukovo sirće, koje gotovo da ne sadrži šećer.

7. dan - palačinke bez šećera

Zaista volim da jedem nešto drugačije za doručak vikendom. Mislila sam da probam palačinke bez šećera. Šećer izostavljam prilikom pripreme tijesta, a za "slatkoću" na gotovu palačinku stavljam borovnice i urme. Iskreno da vam kažem, šećer mi uopšte ne nedostaje.