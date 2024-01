PRVIH NEKOLIKO MINUTA SU KLJUČNI KOD SRČANOG UDARA! Kardiolog dr Popović: Većina ne prepozna ZNAKE da srce nije u redu

Šta dovodi do srčanog udara i da li postoje znaci koji mogu da ukažu na ovo stanje, objasnio je kardiolog dr Goran Popović.

Izvor: K1/Printscreen

Srpski košarkaš i trener Dejan Milojević navodno je imao srčani udar u Americi. Prema informacijama "Kurira", trenutno se nalazi u bolnici i njegovo stanje je stabilno. Srčani udar može da se dogodi iznenada, a prema rečima kardiologa dr Gorana Popovića, prvih nekoliko minuta su najvažniji.

"U trenutku kada neko padne nasred ulice, vi ne znate da li on ima srčani ili moždani udar. Doduše, morate da znate da mu pružite adekvatnu pomoć jer su prvi minuti od neprocenjivog značaja. Osobe koje nemaju tegobu misle da su zdrave, međutim, nikada nisu otišli na kompletan pregled, a što se tiče sportskih klubova, ti pregledi se obavljaju krajnje površno", rekao je dr Popović jednom prilikom.

"Većina ljudi ne prepoznaje blage naznake koje ukazuju da u organizmu nešto nije u redu i da srce nije zdravo. Vrlo često kažemo 'Umro je od infarkta', a najčešće su to tzv. aritmogene smrti. To su smrti koje nastaju usled naglog poremećaja srčanog ritma, što dovodi do fatalnog ishoda. To može da se spreči i na vreme da se detektuje, ali je za sve neophodan preventivni odlazak na pregled".

S obzirom na to da ljudi nemaju preteranu naviku da idu na preventivne preglede, dr Popović je iskoristio slikovitu metaforu koju govori svojim pacijentima: "Često svojim pacijentima kažem da jednom godišnje idu na tehnički pregled, morate da proverite svoj auto da bi dobili produženje saobraćajne dozvole i nalepnicu. Mi, doktori, ne dajemo nalepnicu, ali savetujemo da izdvojite sat vremena, kao na tehničkom pregledu, kako biste napravili kompletan ček zdravlja. Tako može da se detektuje nešto što bi u budućnosti bilo fatalno", rekao je on za kraj.

Prema lekarima, ovo su pet najčešćih simptoma koje nikada ne smete da ignorišete:

Umor

Osećaj neobičnog umora može da bude znak srčanog udara, posebno kada se javlja sa bolom u grudima. Dve od tri osobe koje su doživele srčani udar imaju bol u grudima, kratak dah ili se osećaju umorno nekoliko dana ili nedelja pre napada.

Bol u grudima

Bol u grudima je uobičajen znak srčanog udara, kažu lekari. Bol u grudima može da bude rezultat blokiranog ili smanjenog protoka krvi u srce. Takođe, može da bude znak upozorenja da može doći do srčanog udara. Bol može da počne pritiskom u grudima koji dolazi i prolazi, ponekad sa naporom. Ako bol postane kontinuiran, odmah se obratite lekaru.

Kratak dah

Kratkoća daha može da budem simptom srčanog udara, kažu stručnjaci. Nedostatak daha dolazi zajedno sa pritiskom u grudima, ali nije isključeno da se pojavi i pre toga.

Bol u telu

Osoba može da oseti bol u sredini grudnog koša koji se može proširiti na leđa, vilicu ili ruke. Bol takođe može da se oseti na svim ovim mestima, a ne u grudima. Ponekad se bol oseća u predelu stomaka, ali je obično jači, dugotrajniji i ne smiruje se ako mirujete.

Mučnina

Neobjašnjivu mučninu i povraćanje nikada ne treba zanemariti, kažu stručnjaci. Buđenje u hladnom znoju, osećaj mučnine i povraćanje mogu biti simptomi gripa, ali mogu da budu i znaci tihog srčanog udara. Ukoliko ih osetite, nemojte ove simptome da prepisujete gripu ili stresu, jer su možda mnogo ozbiljniji od toga.