TIHI SRČANI UDAR ZBUNJUJE I LJEKARE! Kod jedne grupe ljudi se ČEŠĆE javlja - ovo su simptomi

Nisu sve vrste srčanih udara iste. Neke čak imaju i podmuklije simptome.

Posljednjih godina srčana oboljenja sve više pogađaju i mlađe ljude. Iako se ona "tradicionalno" povezuju s muškarcima, to je prevaziđeno mišljenje kada je u pitanju statistika. Procenat žena ubrzano raste, a sve više su na udaru mlađe žene, od 35 do 54 godine starosti. Od devedesetih, pa do prošle decenije, procenat je skočio za pet odsto.