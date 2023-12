KAO ŠTO KOLA VOZITE NA TEHNIČKI PREGLED, TAKO I TO! Dr Milošević otkriva: E*ekcija zavisi od više stvari, rešenje je OVO

Dr Aleksandar Milošević otkriva koji se najčešći problemi javljaju kod jačeg pola kada je intimno zdravlje u pitanju.

Stručnjaci kažu da bi muškarci, pored pregleda u detinjstvu i pubertetu, obavezno trebalo da od pedesete godine posete urologa zbog toga što su, najčešća oboljenja muškaraca upravo urološka. Naš poznati urolog dr Aleksandar Milošević je za RTS Oradinaciju govorio o najčešćim problemima sa kojim se susreće jači pol, ali i kako oni utiču na intimne odnose i reproduktivnost.

"Tu su prostata, bubrezi... i trebalo bi da se uradi skrining, jedan mali test, vrlo lak pregled, kod svakog muškarca, jednom godišnje. Kao što kola vozite jedanput godišnje na tehnički pregled, to je to. Onda ja često kažem, vi sad imate garanciju godinu dana, šta znači garancija, garancija da, iako se javi bolest, ona će biti uhvaćena u pravom trenutku i biti izlečena, nije garancija da se neće javiti, to ne možemo da mu kažemo unapred, ali možemo da ga izlečimo", navodi dr Milošević.

Naravno, što je stariji čovek treba češće da dolazi, nekad i na šest meseci, dodaje urolog. Naglasio je da je pregled vrlo jednostavan, prvo se urade tumorski markeri iz krvi prostatični, odnosno PSA test, pa se onda uradi ultrazvučni pregled i to već otkriva da li tu ima nešto ili nema.

Intimni problemi

Kada je reč o intimnim problemima i e*ekciji, naš urolog ističe da je ona vaskularni fenomen.

"Slabost e*ekcije može da ukaže na poremećaj kardiovaskularnog sistema, jer on zavisi od srca, od krvnih sudova, od arterioskleroze, naravno da su tu i organski problemi koji se javljaju pedeset godina, četrdeset, pa na dalje", objasnio je prof. dr Aleksandar Milošević, a zatim se osvrnuo na to kako prostata učestvuje u stvaranju semene tečnosti, dok testisti učestvuju u stvaranju spermatozoida.

Simptomi problema sa testisima

"Opet kao sve bolesti, bezbolno uvećanje i bolno uvećanje testisa, to je osnovna razlika, ako je bezbolno, sumnjamo na tumor maligni, a ako je bolno sumnjamo na infekciju. Obično tumor ne daje bol, to je ono što je opasno. Prvo moramo da znamo da se tumori maligni testisa javljaju u periodu od dvadesete do tridesete godine kod mladih ljudi, a zapaljenje testisa se najviše javljaju kod ljudi sa poremećenim mokrenjem, to su stariji ljudi, onda im testis otekne, bude jako bolno osetljiv i onda često pribegavamo vađenju testisa”, rekao je doktor i dodao da se to može rešiti i antibiotskom terapijom ukoliko se krene na vreme sa lečenjem.

Problem savremenog doba je i smanjena plodnost, odnosno pad broja spermatozoida, pa sve više muškaraca ne može da napravi dete.

"Znači prirodno, starenjem zbog pada hormona, andropauze, broj spermatozoida opada, od četrdesete godine već, čak i ranije počinje da opada, najveći je tu oko dvadesete godine, dvadeset i pete", objasnio je.

Kod muškaraca takođe postoji biološki sat kao kod žena, ali kod njih ide spontano, lagano, a kod žena ide naglo. Sam pad testosterona je povezan sa brojem i pokretljivošću testisa. Sedenje za kompjuterom, neaktivnost smanjuje testosteron i kod mladih ljudi i danas je duplo manji broj pokretnih spermatozoida. Takođe, na smanjenje spermatozoida utiče i loša ishrana, pušenje, alkohol, odnosno sve što je nezdravo. Takođe, toplota utiče negativno na testise, pa samim tim i na spermatozoide.

"To je organizam lepo rešio, ako to funkcioniše, to su ti mišići koji kad je prevelika hladnoća, oni uvlače testise u telo ka organima da ih greju, kad je prevelika vrućina, oni spuštaju testise da se hlade. Najbolje je otići na more i hladiti ih u vodi”, naveo je prof. dr Milošević i dodao da tesne gaće mogu isto da prave problem i da treba nositi bokserice.

Šta jednog muškarca očekuje na pregledu urologa?

"Muškarci ne treba da se plaše urologa, treba da dođu na vreme, čeka ih analiza krvi, znači jedno obično uzimanje krvi i ultrazvučni pregled bubrega, prostate, bešike, svih uroloških organa, koji se radi običnom sondom, e sad ako se otkrije bilo šta sumnjivo, onda se, naravno, produbljuje i ide se na druge dijagnostičke metode, koje opet ne bole, skeneri, magneti ne bole, ako se posumnja na tumor bešike, onda se ide verovatno do, jeste malo neprijatno, ali može da se radi u anesteziji, ulazi se specijalnim aparatima kroz mokraćni kanal i taj tumor se ili skida, ljušti, ili se operiše", dodao je urolog za kraj.