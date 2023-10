AKO SE BUDITE NOĆU I IDETE U WC, NIJE SAMO KOLIČINA TEČNOSTI PROBLEM! Urolog savetuje - 3 navike mogu da vam pomognu!

Urolog je podelio savete svima onima koji se tokom noći bude i po nekoliko puta kako bi išli u WC.

Potreba za mokrenjem više puta u toku noći može da bude uzrokovana lošim navikama ili određenim zdravstvenim problemom. Poznata je kao nokturija, ali često može da bude bezazleno stanje zbog činjenice da neke osobe piju velike količine tečnosti ili kofeina u večernjim satima. Doktor Edvard Šefer, urolog iz "Northwestern Medicine" podelio je savete koji mogu da pomognu u preteranoj potrebi za odlaskom u WC tokom noći.

Doktor je specijalizovan za rak prostate, a kako je objasnio, primetio je da je ovaj problem povezan sa pritiskom na bešiku izazvan povećanjem prostate. Kroz prostatu prolazi mokraćna cev, pa samim tim svako njeno uvećanje ili zapaljenje, usporava i otežava mokrenje, dok kod nekih pacijenata može i u potpunosti da blokira uriniranje. Ukoliko nekoliko puta tokom noći idete u WC, ovo su saveti urologa koji mogu da vam pomognu:

Nemojte piti puno tečnosti pre spavanja

Ne samo da je važno koliko tečnosti pijete kada je učestalost mokrenja u pitanju, već je važni i šta pijete i kada to konzumirate. "Mnogi ljudi dolaze sa ovim problemom, a mnogo toga mogu da promene svojim ponašanjem. Nemojte da pijete vodu neposredno pre nego što odete u krevet. Ako ustanete usred noći jer morate da mokrite, nemojte da popijete još jednu čašu vode kada ustanete da biste išli u WC", rekao je urolog i otkrio da postoje napici koji već sadrže prirodne diuretike.

Primera radi, to može da bude ledeni čaj sa kofeinom. Kako je objasnio, takvi napici mogu da budu problematični preko noći. "Ako uzimate ili pijete nešto što je diuretik, proizvodićete više urina i to će rezultirati sa više urinarnih simptoma u roku od dva do četiri sata nakon uzimanja te tečnosti", rekao je on.

Bez alkohola pre spavanja

Alkohol takođe može da utiče na vaše noćno mokrenje, upozorio je dr Edvard Šefer. Objasnio je da postoji "prirodno izlučeni hormon", antidiuretički hormon koji vas sprečava da proizvodite više tečnosti. "Alkohol, inače, inhibira ovaj hormon, zbog čega je alkohol pre spavanja glavni razlog da morate da ustajete i mokrite", objasnio je urolog.

Nošenje čarapa do kolena može da pomogne

Dr Šefer je objasnio da periferni edem ili zadržavanje tečnosti u nogama može da utiče na količinu mokrenja i kod muškaraca i kod žena. Rekao je da noću kada ležite, tečnost može da uđe u vaskularni prostor, što vaši bubrezi mogu da shvate kao "povećanu tečnost". Rekao je da je periferni edem, čak i ako je suptilan, jedan od glavnih pokretača čestog noćnog mokrenja.

"Ako su vam noge otekle, ohrabrujem vas da nosite čarape do kolena tokom noći. Na taj način nećete sprečiti odlazak u WC tokom noći, ali umesto tri puta odlaženja, možete smanjiti na dva", savetovao je urolog.