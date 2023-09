Saša Popović ispričao je kako je Đorđe David postao član žirija takmičenja Zvezde Granda.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Tokom sezona, izmenilo se nekoliko faca u žiriju Zvezda Granda, a posebno je interesantna priča kako je roker i glumac Đorđe David uspeo da dođe na tu poziciju. U kratkom intervjuu, Saša Popović je otkrio kako je uopšte došao na ideju da uposli tipa poput Davida.

Nakon što je Vesna Rivas otkrila detalje sastanka s Popovićem nedugo nakon osnivanja Grana, on je otkrio da je saradnja s Đorđetom počela kada je Aca Lukas napustio pomenutu poziciju, a dalje je teklo ovako.

"Kada je Aca Lukas otišao iz ZG, razmišljao sam ko bi mogao da dođe. Onda sam uočio da imamo dosta narodnjaka, tu je Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Viki, Bosanac, Marija je pop... Dakle, treba nam roker. Takođe, ljudi koji su se prijavljivali, počinjali su da pevaju rok stvari. Rekoh, daj da pozovem Đorđa Davida, on me stalno blatio, pričao protiv mene, sve najgore o meni i ZG. Tako sam ga pozvao, on je došao", ispričao je Saša Popović za Kurir televiziju i dodao:

Vidi opis BLATIO ME JE I PRIČAO SVE NAJGORE O MENI! Saša Popović otkrio kako je Đorđe David došao u Grand - Ovo malo ko zna! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 8 8 / 8

"Svi smo se brinuli kako će se snaći. Međutim, Đorđe David je završio glumačku akademiju, em je pevač, em lik, em glumac... Snašao se fantastično i moram da kažem da sa decom radi neverovatno. On je za mnoge takmičare, za koje sam smatra da će ispasti u prvom, drugom krugu, dovodio do finala. Svaka mu čast, ja ga volim".

Pogledajte 01:01 "POZVAO SAM GA JER JE PRIČAO NAJGORE O MENI" Saša Popović o Đorđu Davidu: Malo ko zna za ovaj detalj u njegovom životu! Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

BONUS VIDEO: