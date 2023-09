"ZVEZDE GRANDA DA MI SE ZAHVALE"! U isto vreme dok je Popović URLAO na Pinku, ona u Jutarnjem vređala Viki Miljković!

Pevačica Jelena Karleuša gostovala je u Jutarnjem programu gde se dotakla muzičkog takmičenja Zvezde Granda i članova žirija

Izvor: TV Pink/screenshot/Instagram/screenshot/karleusastar

Pevačica Jelena Karleuša napravila je pometnju prvo na mrežama, potom u medijima, kada je objavila da će "sahraniti Zvezde Granda kada krene da se emituje snimak s njene promocije novih albuma".

Zbog ovoga je reagovao Saša Popović koji se na Pink televiziji drao dok je pokazivao grafikone gledanosti, potom rekao da je Karleušin pokušaj da unizi Zvezde Granda propao "jer je imala gledanost na nivou statističke greške"..

U isto vreme kada je Saša Popović gostovao na Pinku, Karleuša je bila u emisiji "Uranak" na televiziji K1, gde je govorila o sukobu sa produkcijom muzičkog takmičenja u kojem je provela 6 godina.

"Pravim lažne frke, kako bih uspela da dođem i do onih do kojih inače ne bih. Tako sam i sa Zvezdama Granda. Ja sam samo čekala da oni reaguju, njima sam šest godina pravila rejting, a sad su na nivou statističke greške. Dala sam im veštačko disanje. Tako je bilo i sa Grandom, jer njima treba marketing. Očekivala sam da mi se zahvale jer se dva dana piše o njima, jer ih više niko ne spominje. Nema frke na društvenim mrežama zbog njihovih stavova, to je umrla franšiza", rekla je Jelena, a potom pecnula Viki Miljković s kojom se dugi niz godina svađala u Zvezdama Granda.

"Radila sam gratis šest godina, nastupala sam samo da bih mogla da imam za krpe za snimanja.Tražila sam da Viki bude član žirija, da bih na njoj mogla da vežbam svoje retoričke veštine. Tu su bili i Đorđe David i ona, ali ništa nisu uradili".

BONUS VIDEO: