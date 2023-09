KO IMA VIŠE INTIMNIH ODNOSA - MLAĐI ILI STARIJI? Dr Milošević otkriva: Jedni se utrkuju - može da bude vrlo OPASNO

Dr Aleksandar Milošević otkriva ko u Srbiji više praktikuje intimne odnose - mlađi ili stariji?

Izvor: K1/Screenshot

Urolog dr Aleksandar Milošević poznat je po razbijaju tabua kada je reč o intimnim odnosima. Ne libi se da stvari nazove pravim imenom i ukaže na probleme sa kojima se susreću današnje generacije, ali i oni nešto stariji.

Na pitanje da li u Srbiji više intimnih odnosa imaju mladi ili stari, dr Milošević je za Zadovoljna.rs dao jasnu poruku i savet svima. Kako je istakao na početku, tu nikada nije bio bitan kvantiet."Naravno da su mladi ljudi znatno skloniji ponavljanju intimnig radnji u toku dana, što predstavlja kvantitet, ali pitanje je kakav je tu kvalitet odnosa, i opet komunikacija jeste veoma bitan faktor, a mislim da stari ljudi zbog toga što osećaju da im se bliži kraj, pokušavaju da imaju više odnosa i time ugrožavaju sebe na neki način, česte ovakve aktivnosti mogu da dovedu do komplikacija, pa čak i do smrti. Tako da nije kvanitet odnosa bitan faktor, mislim da je kvalitet odnosa mnogo bolji, pa makar to bilo i jednom mesečno, jedanput nedeljno - kvalitetno jednom je bolje nego pet puta dnevno bez zadovoljstva oba partnera", objašnajva on.





Kada je reč o najčešćim predrasudama koje imamo o intimnim odnosima u starijem dobu, ona ističe da i kod starijih muškaraca i žena postoje organske i psihičke kočnice. Kod žena pre svega psihičke, a kod muškaraca manjak testosterona, muškog hormona, što može da dovede do manjeg libida.

"Oni jednostavno sebi kažu 'Ja sam završio svoju se*sualnost", a to je pogrešno, pogotovo ukoliko i žena nije zainteresovana za to, a kod žena se nezaiteresovanost javlja zbog organskih problema kao što je hispereunija, bolan intimni odnos, suva va*ina, atrofija njenih zidova, odnosi su bolni, tako da žena možda nekad odbija kontakt... U suštini, to se sve može kompenzovati maženjem, ljubavlju ili eventiualno penetracijom. Ali penetracija nije toliko bitna u intimnoj komunikaciji, uvek može da se nađe neki drugi način", rekao je on za kraj.

