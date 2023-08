ŽENE KOJE DUGO NEMAJU INTIMNE ODNOSE, MORAJU DA ZNAJU OVO! Ginekolog otkriva šta se dešava i upozorava sve koje su SOLO!

Šta se dešava kad žena dugo nema intimne odnose?

Izvor: twitter/printscreen

"Pauza" u intimnim odnosima nije neobična pojava. Izostanak partnera uskraćuje intimno zadovoljstvo, a mnogi se pitaju da li je zdravo ili štetno ako dugo nemamo intimne odnose. Ginekolog Liz Lister otkrila je šta se u toj situaciji dešava sa ženskim telom. Kako kaže, žene je sramota da priznaju jednu stvar, a dešava se u bilo kom životnom uzrastu.

"Ovo nije nešto što moje pacijentkinje često pominju, verovatno zato što ih je sramota, ali to je jedan veliki problem! Što duže budete bez intimnog odnosa, to će vam intimni odnosi biti neprijatniji! To je zato što tkivo postaje opušteno i dotok krvi se u tom području smanjuje jer telo nema naviku da se pripremi za polni odnos. To vam je kao i vežbanje, postaje prijatnije kada steknete naviku", objašnjava ginekolog.

Mnogi stručnjaci tvrde da su intimni odnos i doživljvanje vrhunca povezani sa jačim imunitetom i zdravljem srca. Ginekolog savetuje da koristite lubrikante ako dugo niste imali intimni odnos, kao i da ukoliko ste solo, pronađete "zanimaciju" i pomagala. Kada je kontracecpija u pitanju Liz Lister kaže: "Što se manje petljate u rad svojih hormona, to bolje. Mnoge žene se plaše spirale jer se ona koristi preko 40 godina, ali današnje spirale su mnogo efikasnije i savremenije od prethodnih".

Inače, anketa iz 2013. godine, koja je objavljena u časopisu Američkog kongresa akušera i ginekologa, otkrila je da ginekolozi tri puta češće biraju spiralu u odnosu na druge oblike kontrole rađanja. "Postoji razlog za to: ne samo da su u 99 odsto efikasnije, već mogu da kontrolišu obilne menstruacije i menstrualne grčeve, te oslobađaju hormone lokalno, a ne sistemski, kao što to rade kontraceptivne pilule", tvrdi ginekolog.