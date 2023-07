DAJ ŠTA DAŠ, BRE! Senida progovorila o najvećoj privatnosti, priznala da li je bila intimna SA ŽENOM - Ljubav je ljubav

Senida Ajdarpašić Senidah je nakon izjave da nije naklonjena samo jednom polu ponovo komentarisala ovu temu.

Izvor: Youtube/Senidah

Popularna pjevačica Senia Hajdarpašić, poznatija pod nadimkom Senidah, prije nekoliko godina je zbunila javnost izjavom da nije naklonjena samo jednom polu, a sada se ponovo dotakla ove škakljive teme.

Pjevačica je gostovala u emisiji "Nešto drugačije", kada ju je voditeljka upitala da li je nekada bila intimna sa ženama, a ona je odgovorila bez dlake na jeziku.

"Zašto to nekog interesuje? Da li je ta djevojka gledala prethodnu emisiju, gdje sam to pričala? Šta, možda se od tad nešto promijenilo? Znaš kako... Daj šta daš, bre! (smijeh) Ljubav je ljubav! Ne interesuje me, daj šta daš", poručila je u svom stilu Senidah, koja je nedavno nastupila na Belgrade Music Week festivalu, kada je iznenadila novom transformacijom - kao riđokosa.

BONUS VIDEO:

