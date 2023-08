ZBOG SRPKINJE POSTAO PRAVOSLAVAC I ODLUČIO DA SE ŽENI! Zaludila holivudskog šmekera - Otpisao majku, djeca učes srpski!

On važi za holivudskog šmekera, a srce mu je "ukrala" zanosna ljepotica srpskog porijekla zbog koje je prešao u pravoslavce.

Izvor: Profimedia

Kristijan Bejl jedan je od naših najslavnijih zetova koji je "do ušiju" zaljubljen u Sibi Blažić. Njihova priča jedna je od najpoznatijih u Holivudu, a upravo zbog prelijepe Srpkinje glumac je promijenio odluku da se nikada neće oženiti - "U mojoj porodici svi su bili razvedeni, pa nisam imao baš zdrave ideje o braku. Onda sam upoznao Sibi i odjednom mi se to učinilo fantastičnom idejom", rekao je on.

Par svolju ljubav gradi bez skandala, a mnogi ne znaju da Kristijan Bejl svoj uspijeh u Holivudu duguje upravo supruzi, koja je bila uz njega u svim trenucima i pomogla mu da postane to što je danas. Ovaj poznati par prati svjetska javnost, a nama je interesantan i zbog činjenice da je Sibi Blažić sprskog porijekla.

Idilu njihovog bračnog života u određenoj mjeri narušila priča da je Bejl navodno prekinuo kontakt sa majkom zbog Sibi jer ona kao i glumčeva sestra nisu podržavali njegovu vezu sa poznatom brinetom. Prije 18 godina dobili su ćerku Emelin, a 2019. i sina Džozefa. Glumcu je bilo važno da njihova djeca znaju i srpski jezik.

"Moja supruga je nevjerovatno jaka žena. Snažna i otresita, ne trpi bilo kakve gluposti i zato je volim. Kako se ponašam kod kuće, to dosta zavisi od uloge za koju se spremam, ali mojoj Sibi se to sviđa. To možete da gledate na dva načina - s jedne strane neko bi rekao 'jadna žena, sigurno joj nije lako da se nosti sa tim', a s druge strane možete da joj zavidite i kažete 'kakva srećnica, u isto vrijeme može biti s toliko različitih muškaraca'", rekao je svojevremeno glumac.

Ko je Sibli Blažić?

Ona je glumica, šminkerka, bivša manekenka i kaskaderka. Diplomirala je na Univerzitetu Južne Kalifornije. Devedesetih je radila kao asitentkinja Vinone Rajder, a priča se da je upravo ona upoznala sa slavnim glumcem. Njen muž rekao je jednom prilikom da je zadivljen njenim kaskaderskim veštinama. Najpoznatija je po filmovima "Ford v Ferrari," "The Dark Knight Rises" i "George of the Jungle."

Sibi je rođena 1970. u Čikagu. Njeni roditelji Slobodan Blažić i Nadežda Topalski su iz Beograda, a prije nego što su se preselili u SAD vjenčali su se na Vračaru. Kristijan Bejl je nakon što je upoznao Sibi čije je pravo ime Sandra Blažić, prihvatio pravoslavnu vjeru.

Izvor: Profimedia