KO JE MLADA GLUMICA OKO KOJE SE DIGLA FRKA U HOLIVUDU? Razbjesnila sve koji vole crtaće i superheroje, evo i zašto

Ko je glumica Rejčel Zegler koja igra Snežanu u rimejku "Diznijevog" filma iz 1937. godine, i zašto svi pričaju o njoj?

Izvor: Instagram/rachelzegler

Rejčel Zegler je glumica o kojoj priča cijeli Holivud, oko nje se podigla velika prašina, a objasnićemo vam i zašto. Kako je Rejčel Zegler, koja je prije samo par godina bila obična srednjoškolka, odjednom dospjela u žižu interesovanja javnosti? Nekoliko je razloga za to, a svi su vezani za njene filmove.

Rejčel Zegler ima 22 godine, i igraće Snežanu u rimejku filma "Snežana i sedam patuljaka". Animirani "Diznijev" film iz 1937. godine dobiće igranu verziju, a Rejčel je dobila glavnu ulogu, što je razbjesnilo mnoge.

Nakon slučaja drame oko vještačkog nosa Bredlija Kupera, sada se diže prašina zbog davanja uloge Snežane glumici latinoameričkog porijekla. Rejčel se sa ovim kritikama borila damski, ali je onda dala više izjava koje su razbjesnile javnost.

Izvor: Instagram/rachelzegler

"Mrzim originalnu 'Snežanu' iz 1937, kao i princa progonitelja. Mi u novom filmu nećemo imati tu uvrnutu priču. Snežana neće sanjati o pravoj ljubavi, i princ neće biti njen spasilac", rekla je Zeglerova. Unuk režisera originalnog filma rekao je da se i on, i Volt Dizni, "prevrću u grobu" zbog njenih izjava.

Čak su i žene "oplele" po Rejčel, rekavši da izvrtanje narativa "Snežane" od nje pravi pseudofeministkinju. "Ne žele sve žene karijeru i bogatstvo, neke žele i pravu ljubav, i trebalo bi da snimamo filmove o svim ženama, ne samo onima sa kojima se slažemo", samo su neki od komentara na račun njenih izjava.

Ali to nije sve. Rejčel je igrala i u superherojskom filmu "Shazam! Fury of the gods", i javno je kazala da je ulogu prihvatila samo zato što joj je bio potreban posao. Holivudski PR-ovi su se odmah uhvatili za glavu!

Izvor: Profimedia

O Rejčel se pričalo i pre par godina, kada je odabrana među 30.000 glumica za ulogu u filmu "Priča sa Zapadne strane". Iako je film bio nominovan za sedam Oskara, mlada glumica nije bila ni pozvana na dodjelu. Tada je javnost bila na njenoj strani, i uspjela da promijeni stvari - Rejčel ne samo što je dobila pozivnicu, već joj je ukazana i čast u vidu davanja jedne od nagrada na bini.

