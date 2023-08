ŽIVJELA U DVORCU, A ONDA SE SVE PREKO NOĆI SRUŠILO: Sanja Đorđević i danas plače kad se sjeti!

Sanja Đorđević iz Sarajeva nosi najlepše uspomene, a otkrila je šta je i danas najviše boli.

Sanja Đorđević je poslednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, a o privatnom životu ne govori često. Iako je danas imućna i živi raskošno zahvaljujući poslu kojim se bavi, odrastanje joj je i dalje vrlo emotivna tema, a jednom prilikom je i pričala o tome.

"Sjećam se prvog dolaska u Sarajevo, kako smo trčali iz sobe u sobu i znam da je moja sestra pitala tatu: 'Je l' ovo sve naše?'. Živjeli smo u ogromnoj kući, kao dvorac. Rasla sam u velikoj porodici, imam tri sestre. Tata Crnogorac, mama Crnogorka, željeli su sina i onda je Goga bila neplanirana, i ona je jedina dobila sinove", prisjetila se, a za djetinjstvo kaže da joj je bilo najlepše na svijetu.

"To pitanje kada mi neko postavi, automatski mi krenu suze. To je bio, kao i svakom dijetetu, najlepši period života, kada nemate brige. Ja sam bila jedno dijete živahno, mnogo su se sjekirali oko mene, bila sam nestašna, na svoju ruku, sestre su uvijek bile tu, starija da me zaštiti, u nju sam gledala kao u ikonu", rekla je pjevačica, koja nosi tužne uspomene zbog rata koji ju je razdvojio od voljenih ljudi.

"Kako je došao rat nikome neće biti jasno, zato što smo mi toliko lijepo živjeli, toliko smo se voljeli. Ja sam odrasla u pravoslavnoj porodici. Slavili smo Božić, Svetog Nikolu i prijatelji su nam dolazili i muslimani i katolici, druge vjeroispovesti. Ja sam išla kod teta Vezire na Bajram, jedva sam čekala baklavu. Kod teta Vinke sam išla 10, 15 dana ranije na farbana jaja. Mi smo toliko lijepo živjeli, voljeli se i družili", otkrila je Sanja Đorđević. Pogledajte u kakvoj kući danas živi.

