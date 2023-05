FOLKERKA DONELA NOVU ODLUKU O PRODAJI KUĆE: Tražila 580.000 evra za 320 kvadrata, pa spustila cenu - sad PREOKRET!

Sanja Đorđević je dugo prodavala kuću u Jajincima od 320 kvadrata i nije uspela da je proda, pa je na kraju odustala od ove priče.

Izvor: Instagram/sanjadjordjevicofficial

Pevačica Sanja Đorđević je prošle godine odlučila da proda kuću čija je početna cena bila 580.000 evra, ali prodaja nije naišla na odziv ni interesovanje potencijalnih kupaca, pa je odlučila da cenu koriguje na 525.000 evra.

Kako se ispostavilo, Sanja je nekoliko meseci kasnije odustala od prodaje kuće koja se nalazi u Jajincima, što je potvrdila medijima, za sada iz javnosti nepoznatih razloga, piše Nova.

"Jeste, tačno je. Spustili smo cenu. Bila je veća, ali mislim da je ovo skroz ok, gledali smo da ne bude preterana suma, mi nemamo veliki plac, tako da za ovo naše to je razumna cena. Nigde ne trčim, ne jurim, kad naiđe kupac, onda ćemo i mi da se preselimo, za sada nigde nisam tražila. Ne mogu u velikim zgradama, u gužvi, više volim da sam izolovana. Kad je u pitanju ova kuća u Jajincima, jeste izolovano naselje, ali nam je kuća baš blizu Banjice, to je super. Mi nismo trgovci da radimo s nekretninama, angažovali smo druge ljude. Tih nekoliko ljudi kojima zaista verujemo, oni nam dovode klijente, ne bih da nam u kuću baš bilo ko ulazi", rekla je Sanja ranije za Republiku.rs i otkrila da se njena ćerka Ivana u početku nećkala oko prodaje kuće.

"Ovaj prostor treba finansijski da se održava, zeznuto je to, zato bolje da ona odabere nešto, a ako hoće da zadrži kuću neka zadrži", istakla je tada pevačica, a pogledajte kako izgleda njena naslednica: