ANDREA SE 12 PUTA DNEVNO SAMOZADOVOLJAVA! Stručnjaci složni - evo da li je to NORMALNO i šta ako "uhvatite" decu!

"Da li želite lepu kožu? Pokušajte da doživite i lepe intimne vrhunce", glasi recept bodibilderke Andree iz Britanije koja ima 53 godine i koja svoj mladoliki izgled prepisuje tome što se samozadovoljava 12 puta dnevno. Količina je stvar diskusije, ali benefiti koje intimni vrhunci donose su naučno dokazani. Kakve benefite, ali i poteškoće samozadovoljavanje može da donese, otkrile su ginekolog Dejana Milojević i psihijatar Irena Đorđević.​

"Sa ginekološke strane, prvo moram da definišem jedan pojam se**ualnosti i šta je ona uopšte. Uvek se govori o se**ualnim disfunkcijama, a ovo je tabuizirana tema o kojoj se ne priča. Toliko je varijabli uključeno u definiciju. Ta fenomenologija povezivanja se**ualnog užitka i se**ualnog zadovoljstva su dve potpuno različite strane", rekla je Dejana Milojević, dok psihijatar Irena Đorđević otkriva kad samozadovoljavanje postaje problem.

"Tema je delikatna, ali važno je da govorimo o njoj. Pojam samozadovoljavanja se pominje već kod dece kod kojih je prisutno. Spominje se da je to u periodu skidanju pelena, odnosno kada genitalije bivaju dostupnije. Deca istražuju svoje telo i proizvode zadovoljstvo kroz taj čin, mada on u značajnoj meri izgleda potpuno drugačije nego kod odraslih. Dakle, ne rezultira vrhuncem užitka. Sami roditelji se pitaju da li deci smeju da dopuste da se samozadovoljavaju. Savet je da dopuste detetu jer je detetu to potrebno. Mnogo je veći problem da dete bude frustirano u tim situacijama jer misli da radi nešto što ne treba", rekla je Irena Đorđević.

Kada je samozadovoljavanje problem?

"Ono se pojavi u tom periodu, ima neku svoju funkciju. Kasnije u pubertetu ima funkciju za istraživanje sopstvene se**ualnosti, a kasnije se razvija. Dosta je predrasuda u vezi sa samozadovoljavanjem. Pre svega, kada je psihijatrijski deo u pitanju, važno je da napomenemo da se ono smatra poremećajem onda kada nam narušava svakodnevno funkcionisanje. Dakle, kada se jako često dešava i kada osoba ne može da proizvede dovoljan ili bilo kakav nivo zadovoljstva u partnerskom odnosu upravo zbog učestalog upražnjavanja. To je danas posebno izraženo. Ipak, ono može i da popravi uživanje u intimnom odnosu", objasnila je Irena Đorđević.

"Ono što se nekada dešava, kada ovo postane patološki čin, to je da dolazi do naglašene relaksacije napetosti tim putem. Kada to pređe u zavisnički obrazac ponašanja što je takođe moguće i osoba zaista bude disfunkcionalna, tek onda možemo da govorimo o ozbiljnijoj disfunkcionalnosti. To je vid stimulacije koji rezultira vrhuncem, a činjenica je da tada dolazi do stimulacije hormonskih neurotransmiterskih sistema koji samim tim uzrokuju vrlo prijatne doživljaje. Utiču na različite funkcije organizma. Zbog toga osoba ima potrebu da to ponovi", objasnila je Irena Đorđević, psihijatar.

