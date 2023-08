ZNATE LI KOLIKO KOŠTA KREMA KOJU KORISTI DŽENIFER ANISTON? ZGRANUĆETE SE! Ima 54 i lice bez bora, a 1 sastojak je KLJUČ

Koju kremu koristi Dženifer Aniston i koliko košta ova pomadica? Bićete zapanjeni kad čujete!

Holivudska miljenica Dženifer Aniston ove godine puni 54, a igleda kao da je tek "prevalila" tridesetu. Poznato je da izuzetno vodi računa o svom izgledu, da redovno vežba, zdravo se hrani, meditira, a o nekim greškama koje je pravila u mladosti i zbog kojih je umalo upropastila telo, javno je govorila. U nekoliko navrata je čak i pričala o tome kako izgleda njen jelovnik, šta jede za doručak, ručak, večeru, a sad je otkriveno i koje kreme za lice koristi, a zbog kojih praktično nema bora...

Kad je reč o poznatim ličnostima i njihovim malim tajnama koje im pomažu da zadrže mladolikost, obično se misli da pribegavaju određenim estetskim korekcijama i da to kriju od javnosti, kao i da upotrebljavaju preskupe kreme koje obični "smrtnici" ne mogu sebi da priušte. Ipak, to nije slučaj sa Džen.

Istina, većina zvezda ima besprekornu kožu, što ne iznenađuje jer mogu da priušte sve kozmetičke tretmane ovog sveta a koje koštaju papreno. Ponekad to jesu načini na koji ove poznate ličnosti održavaju lepotu, međutim nije uvek "bacanje novca" najbolji način da lice izgleda mladoliko i zategnuto. Ponekad je dovoljno da imate dobrog dermatologa, savet stručnjaka koji će jednostavno oceniti koji su to sastojci neophodni vašoj koži. Upravo je to slučaj sa Dženifer.

Kad čujete koliko košta krema za lice koju koristi svakodnevno, bićete iskreno iznenađeni. Većina žena u Srbiji ne samo da može da je priušti, nego mnoge i skuplje plaćaju pomadice samo kako bi zategle kožu. Omiljena noćna krema Dženifer Aniston staje svega 22 dolara, što je otprilike 2.360 dinara, a reč je o brendu koji nije posebno poznat u Srbiji, Mario Badesku. Krema koju holivudska glumica koristi je od morskih algi a koje pomažu da se koža hidrira tokom noći i sprečavaju pojavu bora.

