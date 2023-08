BRAT ME JE POZVAO I REKAO - TATA JE MRTAV! Srpska glumica otkrila zašto NIJE HTELA DA PLAČE na očevoj sahrani

Jelena Ćuruvija govorila ja o jednom od najtežih momenata u životu - trenutku kada je saznala da joj je otac, Slavko Ćuruvija, ubijen.

Izvor: YouTube/K1 Televizija/screenshot

Naša poznata glumica Jelena Ćuruvija u emsiji "Preživeli" na K1 govorila je svojevremeno o trenutku kada je saznala da je njen otac, slavni srpski novinar Slavko Ćuruvija, ubijen usred bela dana u centru Beograda.

"Imala sam 23 godine, tek sam počela da radim. Bilo mi je bitno da radim, da budem među ljudima. Da teče neki dan, neki život. Očekivala sam da me ljudi razumeju ali se to nije desilo. Čovek koji nema takvo iskustvo on to suštinski ne može da razume. Možda može da pokuša, možda može da bude podrška ali suštinski ne može da razume šta je to što se desi", počela je priču Jelena.

Seća se tog Uskrsa kada je bila kod mame na ručku.

"Moj brat i ja smo bili kod mame tog dana na ručku a onda sam ja posle toga otišla kod drugarice na druženje. Mama me je zvala i rekla mi da je izvršen atentat na tatu. I tada mi je samo rekla – dođi. Pitala sam da li je živ, ali mi je rekla da ne zna. Paralelno sa tim moj brat je otišao na lice mesta gde se to dogodilo a ja krećem kod mame. Kad sam došla kod mame, brat me je pozvao na telefon… imam utisak da mi je potresniji bio moj brat koji je plakao u tom trenutku. Rekao je – mrtav je. U tom trenutku samo mrak. Suženje svesti. Mislim da sam spustila telefon koji je moja mama uzela. To je taj momenat koji ćemo nas troje pamtiti kao naš najintimniji trenutak", rekla je Jelena.

Rekla je da su brat i ona odlučili da ne puste ni suzu na sahrani oca.

"Nisam namerno htela da plačemo na sahrani. Tako sam se dogovorila sa bratom. Nismo hteli da pokažemo slabost. Posle prvog šoka ja sam osećala veliki bes. I dugo je taj bes bio prisutan. Naše ponašanje sam shvatila to kasnije ljudima bilo zanimljivo. A mi smo hteli našom snagom da pokažemo tatinu snagu. I da je on pobednik a da oni koji su ga ubili neće nikad biti pobednici. I da pokažemo da nismo mi žrtve već da su oni žrtve svojih ludila i sujeta. Eto to nam je bilo važno. Hteli smo da pokažemo da on nije gubitnik, već da je apsolutni pobednik čak i u tom trenutku kada ga stavljamo u zemlju. A to istorija i pokazuje", rekla je Jelena.

Podsećanja radi novinar i vlasnik "Dnevnog telegrafa“ i "Evropljanina“ Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999. tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, u haustoru zgrade u kojoj je stanovao u centru Beograda. Neposredni izvršilac zločina koji je u Ćuruviju s leđa ispalio 17 metaka označen je kao N.N. lice, dok su mu prema prvostepenoj presudi pripadnici Državne bezbednosti dali logističku podršku.

Zamenik tužioca za organizovani kriminal Milenko Mandić zatražio je u martu ove godine od veća Apelacionog suda da četvoricu optuženih za ubistvo Slavka Ćuruvije osudi na maksimalne kazne od po 40 godina zatvora. Tužilac je naveo da smatra da je u potpunosti dokazano da su bivši načelnik Državne bezbednosti Radomir Marković, kao i Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kurak učestvovali u ubistvu 11. aprila 1999, na "kućnom pragu, na mestu na kom Ćuruvija nije imao šanse na preživi" navodeći da je motiv ubistva novinara to što je u javnosti isticao svoje mišljenje i zalagao se za smenu vlasti Slobodana Miloševića.

Američki ambasador Kristofer Hil izjavio je povodom obeležavanja 24 godine od ubistva Ćuruvije u aprilu ove godine da novinari u Srbiji još uvek rizikuju radeći svoj posao i da se nada presudi zbog ubistva novinara i izdavača Slavka Ćuruvije. Hil je na društvenim mrežama tada objavio Ćuruvijinu fotografiju i napisao da Srbija ima priliku da pokaže svetu koliko se promenila od 1999. godine.

"Nadu nalazim u rečima boraca za građanska prava i mir Martina Lutera Kinga: ‘Luk moralnog univerzuma je dug, ali se savija ka pravdi’“, napisao je ambasador SAD u Srbiji.

BONUS VIDEO: