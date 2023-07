DUBRAVKA MIJATOVIĆ O ĆERKI - SAMO MOLIM BOGA DA NE KRENE NA TU STRANU! Slavna glumica otvoreno progovorila o svom strahu

Glumica Dubravka Mijatović u jednom od rijetkih intervjua govorila je o ćerki Ivi ali i o demonstracijama i karijeri van Srbije.

Glumica Dubravka Mijatović rijetko kada daje intervjue. A još rjeđe u tim malobrojnim intervjuima govori o privatnim stvarima, posebno onim koji se tiču njene porodice. Dubravka je ipak u jednoj emisiji prije sada već 20 godina govorila o svojoj prvoj trudnoći, ćerki Ivi i tome kakva je kao majka.

Na početku razgovora je istakla da nikada nije razmišljala o tome da ode iz Srbije, prije svega zbog specifičnosti posla kojim se bavi.

"Nisam nikad planirala da idem iz Srbije. Moj posao je specifičan. A i nisam imala tu vrstu ambicije kao šta, idem na kastinge?! Ja nemam tu vrstu energije u sebi. A posao je takav da raditi negdje preko jednostavno to nije to. Raditi u svojoj zemlji i na svom jeziku je nešto drugo. Pretpostavljam da može to i preko ali to je nešto potpuno drugo ali me to ne zanima", rekla je ona davne 2003. u emisiji TV lica kao sav normalan svet.

Osvrnula se i na to kako je na demonstracije u svoje vrijeme išla sa trudničkim stomakom.

"Da, na demonstracije sam išla sa stomakom. To se ne propušta ali vodila sam računa, nisam bila baš u prvim redovima. Šetala sam najnormalnije i onda posle sat vremena sam rekla – šta mi je, ja sam toliko umorna. Uopšte ne znam šta mi je. Nisam imala taj odnos prema trudnoći. Znala sam da preskačem po dva tri stepenika pa se onda u trenutku sjetim da sam trudna. Zato mi je to nekako lako i prošlo. Nisam bila razmažena, da čovjek ne poveruje. Moja pojava kaže – ova žena je sigurno razmažena. Zezali su me tako zbog tog nesklada sa mojim izgledom. Dešavalo mi se u Pragu, ja sa Ivom u parku, a inače se užasavam tih teglica, gotovih jela i sokova. Ja to njoj sve cijedim, kuvam. I dakle ja sa njom u parku a pored nas sjedi neka žena – tip domaćice, imaš utisak da ne izlazi iz kuhinje. I onda ladno izvadi teglicu i krene da hrani svoje dijete, a ja Ivi vadim iz šerpice ono što sam joj skuvala. Nekad izgled može i da prevari", rekla je Dubravka Mijatović.

Ona je tada pojasnila da te priče o njenoj navodnoj razmaženosti potiču kada pokušaš da se u ovom poslu izboriš za neko dostojanstvo profesije.

"I onda ispadaš kao vječiti bundžija. Potpuno su pogrešno postavljenje stvari pa za nekog kažu – on je profesionalac, on sve hoće, on ne postavlja pitanje. Ali sve je suprotno od toga – profesionalac je upravo onaj koji postavlja pitanje. Zato ja imam tretman taj jer se bunim. Ali dobro, doći će valjda vrijeme kada će se to i cijeniti", rekla je ona.

Govoreći o tome kako Iva reaguje kada je vidi na ekranu (u vreme snimanja Iva ima tri godine) Dubravka kaže da ona još ne razumije sve to.

"Zna da sam glumica, zna da idem na predstave ali kada me je jednom vidjela na filmu, rekla mi je – ova teta kao mama. Kad krenem na predstavu onda mi kaže – mama nemoj molim te da ideš na film. Pobrkala je malo jer sam imala i premijeru filma. Ali samo molim Boga da ne krene na tu stranu. Mi smo riješili da bude naučnica", sa osmjehom kaže Dubravka.

Podsećanja radi Dubravka Mijatović je Ivu dobila iz braka sa glumcem Goranom Radakovićem, dok je drugu ćerku Saru dobila sa glumcem Marinkom Madžgaljom.