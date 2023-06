DUGO MI NIKO NIJE REKAO DA IZGLEDAM UŽASNO! Glumica i sama šokirana - botoksirala se i plakala zbog poređenja sa HOROROM

Kristin Dejvis, popularna Šarlot, progovorila je o uvredama koje je dobijala na račun izgleda.

Kada je nastavak serije i filma "Seks i grad" pod nazivom "And just like that" ugledao svetlost dana, glavne glumice bile su centar medijske pažnje. Njihov izgled se mnogo komentarisao, od sede kose Sare Džesike Parker, do filera koje je Kristin Dejvis ubrizgala u lice. Mnogi su pisali da izgleda neprepoznatljivo, kao i da njena transformacija "može da se izjednači sa horor filmovima".