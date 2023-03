IMALA SAM AFERU S OŽENJENIM, NIKAD SE NISAM POKAJALA! Književnica povela raspravu, ko je kriv - muškarac ili ljubavnica?

Koga krivite za aferu, muškarca koji vara ili ljubavnicu?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Razlaz Šakire i Pikea izazvao je burne reakcije u javnosti. I vrapci na grani znaju da je fudbaler pevačicu prevario sa mlađom ženom, a njihova priča samo je još jedna u nizu koja je pokrenula staru polemiku u društvu - koga treba kriviti za aferu? Književnica Rejčel Foster se pozabavila ovom temom i za strane medije ispričala svoje iskustvo. Imala je aferu sa oženjenim muškarcem i kako kaže, uopšte se ne kaje. Smatra da je odgovornost isključivo na nevernom muškarcu.

Njenu priču prenosimo u celosti:

"Treba kriviti muškarca, a ne ljubavnicu. To je moj stav i toga se držim. Imala sam kratku, ali uzbudljivu aferu sa oženjenim muškarcem i kao slobodna žena, nisam osećala ni trunke krivice zbog toga. Imala sam 20 godina kada sam se preselila iz mirnog grada na severu u blistava svetla Londona. Mlada, slobodna i željna uzbuđenja, izlazila sam u barove u Sohou. Veliki grad je nudio kosmopolitski način života koji je bio milion svetlosnih godina udaljen od mesta odakle sam došla. Osećala sam se kao da sam potpuno kul i spremna za život razvrata i nestašluka u mojim uskim farmerkama, svetlucavim prslucima i lažnom preplanulom tenu.

Jedne večeri mi je u baru prišao elegantno odeven čovek u dugom, skupom kaputu, dugmadima za manžetne i sjajnim cipelama. On nije bio moj uobičajeni tip, ali 40-godišnji Sajmon je imao sopstveni biznis i bio je iz porodice koja je posedovala špediciju. Osećala sam se polaskanom njegovom pažnjom i zažmurila sam na burmu na njegovom prstu. Rekao je da je živeo sa suprugom i malom ćerkom u stanu u blizini Kamdena i da su bili odsutni preko noći. Odveo me je tamo i imali smo intimni odnos u njegovom bračnom krevetu. Bila sam zavedena njegovim uglađenim izgledom i njegovom velikodušnošću. Obasipao me je poklonima i vodio u skupe hotele.

Odnos je bio zabavan, malo je otkrivao o svom braku, a jednom prilikom mi je rekao da mu je život u kući dosadan. Pošto je njegova žena postala majka, nedostajala mu je njena pažnja. Bio je upravo onakav kakav sam i pretpostavljala da je oženjen čovek - očajnički dosadan i staložen.

Sastajali smo se dva puta nedeljno i pošto sam bila zanesena u trenutku, nisam ni stala da razmišljam o njegovoj ženi i detetu. Oni su bili njegov problem, a ne moj. Previše sam se zabavljala da bih brinula. To je bila afera, ništa više. Nije planirao da napusti svoju ženu, pa sam tri meseca kasnije to prekinula. I do danas ne osećam kajanje. Muškarci koji varaju spremaju svoj krevet i treba da leže u njemu. Stavite odgovornost na njihova vrata, ne moja", zaključila je Rejčel Foster.