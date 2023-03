Kristijano Ronaldo je navodno spavao sa blogerkom iz Venecuele. Ona se oglasila o tome i otkrila detalje.

Kristijano Ronaldo prevario je Georginu i spavao sa blogerkom iz Venecuele, tako tvrdi Georgilaja, djevojka koja kaže da je spavala sa Portualcem. Sve se navodno dogodilo u martu prošle godine pred meč reprezentacije u jednom hotelu prenosi britanski "San". Zbog svega toga reagovao je i PR tim portugalskog asa, sve je demantovao i naglasio da je "sve laž i da ona izmišlja."

Prema njenim riječima sve se dogodilo u jednom hotelu. Oni su se tamo upoznali, slikala se sa njim i on je navodno tada pozvao da dođe u njegovu sobu. "Kada sam pročitala poruku mislila sam da želi samo da dođem kako bismo se bolje upoznali, možda i da napravimo još neke fotke. Nisam razmišljala o seksu u tim trenutcima. Na kraju se to dogodilo. Pristala sma na to, ali posle svega sam se osjetila izmanipulisano od strane njegove slave i moći", rekla je Georgilaja za spomenuti list.

Iz Ronaldovog tima su se ekspresno oglasili, tvrde da ona sve "izmišlja kako bi dobila što više pratilaca na društvenim mrežama." Ona je i na to reagovala: "Želim da stavim svima do znanja da nisam luda niti da sam gladna slave i novih pratilaca. Budite pažljivi sa tim, već imam dovoljno pratilaca", poručila je Venecuelanka na svom Instagramu gde često kači razgolićene fotografije. "Nisam zbog toga ništa manje žena, zato što imam manje odjeće na sebe. Mnogi su me vređali i pisali užasne komentare ispod mojih slika", dodala je Georgilaja. Pogledajte i kako ona izgleda: