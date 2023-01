VEĆINA OVO NE BI IZDRŽALA! USTAJE U 5, SAMO JEDNO JEDE I TRENIRA: Inženjer (45) izgleda kao momčić - naučnici NE VJERUJU

Jedan inženjer otkrio je tajnu svoje mladolikosti, a koja bi mnogima bila noćna mora...

Izvor: Inside Creative House/Shutterstock/Youtube/Bryan Johnson

Brajan Džonson (45), inženjer iz Kalifornije organizovao je svoj način života tako što je uveo rigorozne dnevne navike, kao i ishranu, samo kako bi izgledao mlađe i zdravije. Kako on tvrdi, zahvaljujući tome, ima srce muškarca od 37 godina, kožu 28-godišnjaka i kapacitet pluća i tijelo pubertetlije.

Doktori su iznenađeni njegovim rezultatima, a testovi pokazuju da je uspio da smanji svoju ukupnu biološku starost za najmanje pet godina. Džonsonov cilj je pre svega da održi zdravlje svih važnih organa, kao što su mozak, jetra, bubrezi, zubi, koža i polni organi, i zadrži ih u onom stanju u kojem su bili tokom tinejdžerskih godina.

Međutim, sve to iziskuje dosta truda i discipline, ali i požrtvovanja, pogotovo kada je ishrana u pitanju. On vodi strogu vegansku dijetu od 1.977 kalorija. Inače, dnevna preporučena doza kalorija dnevno za odraslog muškarca iznosi 2.500 kalorija. Takođe, on i veoma naporno vežba, što u to uključuje i vježbe visokog inteziteta tri puta nedeljno od oko sat vremena.

Kako napominju stručnjaci, njegov dnevni režim bi za većinu bio prava noćna mora. Ovaj tehnički inženjer svakog jutra ustaje u pet, zatim uzima suplemente, odlazi na vježbanje, pije ceđeni sok sa dodatkom kreatina i peptida kolagena, a samo jedanput dnevno jede.

Osim toga, Džonson se svakog meseca podvrgava medicinskim procedurama, od kojih su mnoge bolne. To uključuje ultrazvuk, magnetnu rezonancu, kolonoskopiju i razne analize krvi. Zanimljiv je još jedan podatak, a to je da tokom spavanja, mašina na koju je priključen broji noćne erekcije. Džonson je i sam rekao da ono što radi možda zvuči ekstremno.

"Pokušavam da dokažem da samopovrijeđivanje i propadanje nisu neizbježni", rekao je on jednom prilikom. Inače Džonson je tokom prodaje svoje kompanije ranije doživeo veliki psihički krah, ali i zdravstveno pogoršanje. Upravo to je dovelo da njegove želje za drugačijim načinom života, ali ishrane.

Pogledajte u galeriji kako ovaj inženjer izgleda: