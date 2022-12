DA NIJE BILO PACOVA, JA MOŽDA NE BIH BILA ŽIVA! Žena zamalo da izgori, otkrila kako najbolje da spriječite POŽAR U KUĆI!

Jednu ženu pacov je spasio od požara...

Izvor: Twitter/printscreen/@Ilija_Vidovic

Dok jedni pacove ne mogu da smisle i ježe se pri samom pogledu na njih, drugi ih čuvaju kao kućne ljubimce. I upravo, da nije bilo jednog takvog, po imenu Reti, Karolin Devis (61) iz Peterburga, Velika Britanija, možda sada ne bi bila živa. Evo šta se desilo.

Jedne večeri, nakon uzimanja terapije zbog liječenja terminalnog raka pluća, a koje je i brzo uspavljuju, Karolin je utonula u san. Međutim, tako zadrjemavši ostavila je zapaljenu cigaretu da gori. U tim trenucima, kako i sama Karolin tvrdi za britanske medije, sve joj ukazuje na to da je njen pacov, Reti, dok je ona spavala, pokupio njenu cigaretu koja je pala na njenu odeću i odnio je nekoliko metara dalje - i na taj način spriječio požar u kući.

"Te noći sam bila na kaču i pušila cigaretu, a kada sam zadrijemala, glava mi je klonula i žar je pao na moj kućni ogrtač. Rati je sigurno primjetio sagorijevanje cigarete i mali dim kako tinja, a onda je pokupio cigaretu i premjestio na bezbjedno mjesto", objašnjava Karolin i dodaje da je nakon toga njen kućni ljubimac grebanjem pokušao da je probudi.

"On je tada potrčao uz moju nogu i hvatao me kandžama da me probudi baš kada je plamen stigao do moje kože. Uspela sam brzo da skinem haljinu. Jeste da imam blage opekotine na butini i ogromnu rupu na farmerkama i haljini – ali da nije bilo njega, cijela kuća bi mogla da izgori", rekla je ona smatrajući da je to njegov način da uzvrati što ga je Karolin spasila sa ulice.

Zato se trudite da redovno provjerite da li ste isključili električne uređaje, poput šporeta ili pegle, provjerili plinsku bocu ukoliko je imate u kući i ostavili svijeće i zapaljenu cigaretu na bezbjedno mjesto, ili ih ugasili, jer nemaju svi pacova za kućnog ljubimca.