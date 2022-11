SE*SI NASTAVNICA PREDAVALA OSNOVCIMA, PA POKORILA INTERNET: Evo kako PELJEŠI muškarce i šta ispunjava - 200 € ZA SEKUNDU

Nastavnica dala otkaz u osnovnoj školi i sada je napravila pometnju na platformi za odrasle.

Najčešći komentar koji se ispod njenih fotografija nalazi je "Što ja nisam imao ovakvu nastavnicu". Nije prva, a izgleda ni poslednja nastavnica koja je odlučila da se okrene pornografskom sadržaju. Predavala je osnovcima, bila asistent i profesorima, a sada se skida za pare.

Zarađuje plasiranjem provokativnog sadržaja na platformi OnlyFans, gde ispunjava zahteva muškaraca. U intervjuu je otkrila da su neobrijani pazusi najluđi zahtev koji je dobila, ali i da je bilo muškaraca koji su joj tražili da vide da li ima dlake na prstima.

"Imala sam ljude koji su želeli da me fotografišu sa dlakavim i neobrijanim pazusima. Traže od mene da ih puštam i ne uklanjam. Mislim da je zahtev za pazuhe bio najlakši koji sam ikada imala. To je koštalo 200 evra, ali mi je neverovatno da me muškarci stalno pitaju da li imam dlake na prstima i da im to pokažem", rekla je nastavnica i dodala:

"Samo su hteli fotografiju sa podignutom rukom, to je bilo bukvalno to. Takođe, često žele da napravim krupni plan prave kose. Jedan muškarac mi je platio 250 evra za kratak video kako radim mrtvo dizanje u teretani. To je bilo super!", rekla je bivša nastavnica koja je posao u školi napustila kako bi "ostvarila svoj san".

Takođe je rekla da je najteži deo privući pretplatnike, ali da je zarađivati novac lako kada ih imate. Bet veruje da bi i druge mlade žene trebalo da se prijave ako im njihovi poslovi ne pružaju dovoljno.

"Mene zaista ne zanima šta drugi misle. Ne možete da vodite svoj život ako vam je stalo šta drugi ljudi misle. Ako se borite sa poslom od 9 do 17 časova i nesrećni ste, jednostavno ne možete sebi da dozvolite da brinete šta drugi mogu da kažu. Veoma je lako razgovarati sa ovim muškarcima, a ja svakako snimam fotografije u toplesu, pa zašto ne zaraditi novac od toga? Mislim da je to sjajno", rekla je bivša nastavnica.