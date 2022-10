"RODITELJI NE PRIHVATAJU ŠTO SAM P*RNO GLUMICA, OVO JE KONZERVATIVNA SREDINA!"Ovako je prije 10 godina govorila Čeri Kis

Najpoznatija srpska porno glumica u svijetu Ivana Slavković, alijas Čeri Kis 2012. godine dala je za domaće medije intervju u kome je govorila o životu u Nišu, Beogradu, profesiji, kao i gdje je porno industrija kod nas.

Izvor: Kurir

- Ovaj posao je gluma bez trunke emocija. S obzirom da sam ja glumica, glumce smatram za moje kolege. To je i logično jer kada se upale kamere, reflektori, glumac igra ulogu, ma kakva da je ona i ko da je napisao. Moj momak je snimao sa mnom i jednom prilikom je prokomentarisao da me neizmjerno voli, ali da se čudno osjećao kada se sva ta tehnika uključila. Baš mi je rekao da nije imao osjećaj nikakve bliskosti sa mnom i da je samo razmišljao o kameri. To i jeste tako. Na filmu se, normalno, sve to ne vidi - priča Ivana.

Ivana je pričala da je malo tišti to što je sredina u kojoj je odrasla i dalje konzervativna u pogledu pornografije, ali i da se mnogi vidici otvaraju.

- Moja porodica živi u konzervativnoj sredini, tako da nisu mogli da prihvate da se njihovo dete bavi ovim poslom jer, naravno, oni to gledaju drugačije. Svi gledaju porniće i uvek je ta glumica nečija sestra ili ćerka. Moji su planirali da završim medicinu i postanem doktorka, ali moj život je isključivo moja stvar. Roditelji to teško prihvataju za svoje djete, moji još uvijek to ne shvataju ali dolazi pornografija i kod nas, tako da sam sigurna da će ubrzo sve biti drugačije - kaže Ivana.

Ispričala je i kakva je situacija bila sa porno industrijom u Srbiji u to vrijeme.

- Situacija u Srbiji je mnogo bolja što se porno industrije tiče nego ranijih godina. Otvorila sam sa prijateljem agenciju u Beogradu i mogu reći da se dosta djevojaka prijavljuje, sa svih strana Srbije. Direkno ih spajamo sa najvećim produkcijama, tako da radimo skroz profesionalno i svi su zadovoljni. Pomjerene su neke granice, konačno, i bez lažne skromnosti - zahvaljujući meni. U početku smo se malo pribojavali kako ćemo da tražimo osobe koje bi preporučivali produkcijama, a onda su djevojke počele same da se javljaju i to tako ide do danas - rekla je tada Čeri Kis.

- Ljudi u Srbiji stalno miješaju prostituciju sa pornografijom, ali zbog svog neinformisanja nisu svjesni kolika je razlika. Čarli Harper je dugo živio sa porno glumicom, Silvester Stalone je bio porno glumac. Istina, daleko smo mi od Los Anđelesa, ali sam sigurna da će ubrzo ljudi šire da gledaju na te stvari. U Srbiji su mnoge pjevačice prostitucijom zaradile svoje ploče i to je javna tajna, djevojke spavaju sa svima koji su bogati i to se zna, a porno je kao neki bauk - kaže Ivana.

- Mogu da kažem samo jedno veliko "stop licemerju". Meni su okrenuli leđa samo oni koji su bili licemerni, to jest bivše drugarice koje su se j.bale sa krimalcima samo zato sto su oni kao neke face. A, pazi sada i to, zašto ljudi uopšte poštuju kriminalce za koje se zna kako su stigli do para, a osuđuju prostituciju? To je ono što mene izluđuje kod naših ljudi - ljutito je pričala Ivana, dok je ispijala đus-votku sa mnogo leda i đusa.

Ova Nišlijka istakla je da se u inostranstvu cijeni njena profesija, a kada se predstavi u Beogradu kao porno glumica, ljudi reaguju normalno, dok su u Nišu krajnje iznenađeni.