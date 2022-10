PO*NO ZVIJEZDE OTKRILE ISTINU - DA LI GLUME OR*AZAM NA SETU: Jedno pravilo se uvijek poštuje, A TO NE PROVALITE!

Porno glumice otkrile su istinu - da li glume orgazam na snimanjima, a ove činjenice niko nije očekivao.

Izvor: Instagram/MiaKhalifa

Mnoge zanima kako se stvari odvijaju iza kulisa kada je pornografija u pitanju. Zvijezde ovog svijeta nekoliko puta su govorile o svom poslu, kako izgleda jedan dan na snimanju, ali i najteže i najčudnije scene. Kada je 2015. u Kanu predstavljen kontroverzni dokumentarac o radu mladih djevojaka u amaterskoj porno-industriji, brojne glumice otkrile su istinu o orgazmu.

S obzirom na to da je oduvijek vladalo mišljenje da je pornografija usmjerena na ispunjenje muških fantazija i da žene u njoj ne pronalaze zadovoljstvo, one su otkrile cake po kojima možete da primetite da li su stvarno doživile vrhunac ili ne. Na pitanje da li glume orgazam, glumice su ovako odgovarale:

"Lično se trudim da svaki orgazam bude stvaran, želim da to iskustvo bude stvarno za gledaoce. Ako ništa, barem se trudim da izgleda stvarno. Najlakši način da odredite jesam li doživila vrhunac ili ne jeste crvenilo. Ženama krv navre u lice i područje grudi. Cirkulacija ne može da se odglumi", rekla je Džena J. Ros.

"Najčešće je riječ o potpunoj glumi. Pod pritiskom ste, okruženi svijetlima, kamerama, ljudima koji vas gledaju, razmišljate kako izgledate… Ako kojim slučajem i dođe do orgazma, vjerujte da to i nas - glumice skroz iznenadi", otkrila je Bruklin Čejs.

"Za mene, da bih doživila orgazam, mora da postoji vrsta opuštenosti koja dolazi iz emocionalne povezanosti. Seks je dobar, seks je zabavan, ali što sam starija i imam više iskustva u ovoj industriji, sve više i više glumim", objasnila je Kiti Strajker.

"Uradila sam to nekoliko puta. Ponekad, ako me on oralno zadovoljava, koliko god mi odgovaralo, osjećam da neću svršiti. Tada se glumom ubrzaju stvari", dodala je Bruklin Čejs.

"Kad u stvarnosti doživljavam orgazam, ja sam tiha, a to ne izgleda baš dobro na sceni. Zato često pretjerujem sa stenjanjem i uzdasima. Ponekad glumim da bih stvar privela kraju. Ne doživljavam lako orgazme, za to mi je potreban partner kog volim", priznala je Niki Delano.

"Bila sam dugo s jednim partnerom s kojim sam, nažalost, morala mnogo da glumim, gotovo svaki put. Na kraju sam pukla i rekla mu istinu kako me uopšte ne zadovoljava u krevetu, iako sam pokušala da mu dam tačna uputstva. Mislim da on prosto nije mario za moje zadovoljstvo, nije htio da se potrudi", rekla je Kajla Džejn Denger.