ISPOVEST DEVOJKE SKANDALOZNOG PEVAČA - 11 GODINA PADALA U NESVEST ZBOG BOLOVA: "Svi su govorili da se samo ja žalim"

Manekenka Đorđa Soleri, devojka kontroverznog pevača Damijana Davida, otkriva u svojoj ispovesti da dugi niz godina pati od endometrioze.

Izvor: Instagram/giorgiasoleri_/screenshot

Frontmen grupe Maneskin, Damijano David, podigao je veliku prašinu u javnosti kada je predstavio novu devojku, manekenku Đorđu Soleri. Ova lepotica pati zbog velikog zdravstvenog problema, koji lekari jako teško otkrivaju.

Iako je jednom prilikom objavila da boluje od vulvodinije, stanja koje pogađa sve veći broj žena, sada je u svojoj ispovesti otkrila da zapravo pati od endometrioze. Govorila je o bolnom periodu, ističući da je stalno slušala rečenicu: "Svi imaju menstruaciju, a samo se ti žališ".

Ovo stanje se odnosi na to kada tkivo slično sluzokoži materice raste spolja u abdomenu. Uobičajeni simptomi uključuju bol tokom odnosa, obilne menstruacije, neplodnost i preterane menstrualne grčeve, a veruje se da jedna od deset žena širom sveta ima to stanje. Lekari su jednom prilikom otkrili da im je potrebno oko sedam, osam godina da bi ga otkrili.

Ovo je ispovest Đorđe Soleri:

"Sedam/deset godina - zamislite sada šta ste radili u poslednjih 7 do 10 godina. Ima onih koji su postali punoletni, onih koji su postali roditelji, onih koji su promenili dom, grad, državu. Ko god je kupio kuću, dobio je unapređenje, revolucionirao je svoj život. Ovde, 7 do 10 godina je prosečno kašnjenje dijagnoze endometrioze.

Za mene, koja imam 26 godina, dolazim iz Milana, velikog grada sa mnoštvom bolnica, specijalista i centara kojima se mogu obratiti i iz ekonomski privilegovane porodice koja je bila u mogućnosti da me izdržava i posećuje, mogla sam da priuštim putovanja, kao i lekove, a kašnjenje dijagnoze je bilo 11 godina. Jedanaest godina u kojima sam prešla u srednju, dobila sam licencu, proslavila osamnaesti, potpisala prvi ugovor o zakupu, prošla sam tri perioda.

Tih 11 godina u kojima sam trpela toliko jak bol da sam se onesvešćivala redovno, 11 godina u kojima sam pokušavala da tom bolu dam ime, to ime koje je u većini slučajeva bilo 'samo anksioznost', 'psihološki bol' (kao da je psihički bol bio manje vredan razmatranja), naziv za koji se činilo da ima mnogo veze sa frazom 'svi imaju menstruaciju, samo se ti toliko žališ'. Jedanaest godina nakon kojih sam na kraju otkrila da ne, ne samo da one nisu imale samo menstruacije, već nisam ni bila jedina koja se žalila. Uzrok je bila upravo endometrioza, koja još uvek pogađa jednu osobu na svakih 9 do 10.

Među njima je i Marijafrančeska Vasalo. Ona mi kaže da je njena dijagnoza došla nakon šest godina. Ona je, kao i ja, počela da pati od menstrualnog bola sa 12 godina i njoj je, kao i većini nas, rečeno da je bol normalan. Sa 21, njeni simptomi su počeli da se nižu, a sa 26, stalna temperatura, uporni bol u donjem delu leđa i karlice, išijas, hronični umor i granično pražnjenje creva. Postalo je nemoguće ignorisati.

Godinama se verovalo da je endometrioza čista ginekološka bolest, ali danas znamo da abnormalno prisustvo tkiva sličnog endometriju može uticati na trbušnu duplju i šire, kao što su slučajevi plućne ili dijafragmatske endometrioze. To uverava Manuel Maria Ianieri, ginekolog i hirurg specijalista za endometriozu, kao i lekar koji me je operisao 20. avgusta 2021. i kod koga se lečim.

Zbog toga je raznolikost simptoma nevažna. Najpoznatiji i najčešći su dismenoreja (bol tokom menstruacije), dispareunija (bol tokom snošaja), dishezija (bol tokom pražnjenja creva) i disurija (bol tokom mokrenja).

Postoji veliki jaz u istraživanju i medicinskoj obuci, što obavezuje pacijente da idu na hodočašće u potrazi za obučenim osobljem, što je trošak koji se dodaje već ogromnim ekonomskim troškovima upravljanja bolešću. Uprkos svemu, Marijafrančeska i ja smatramo se privilegovanim što smo saznale za svoju dijagnozu i što možemo da priuštimo terapije, ali postoji veliki broj ljudi koji traže ime za bol koji se prečesto smatra normalnim. Zato smo, zajedno sa stotinama glasova, odlučile da ispričamo svoju priču: da izbegnemo ovu patnju za one koji će doći posle nas", poručila je Đorđa.