TUŽNA ISPOVEST TEŠKO BOLESNE GLUMICE! Bila sam umorna, za sve sam krivila ŽIVCE, a onda sam saznala strašnu dijagnozu!

Glumica koja ima Parkinsonovu bolest opisala prve simptome, za koje je mislila da su "od treme zbog izlaska na scenu".

Izvor: YouTube/OK! Magazine

Glumica Liset Entoni (58) pre šest godina je dobila dijagnozu Parkinsonove bolesti, a sada je podelila svoju priču s javnošću. Zbog ove progresivne, degenerativne bolesti nervnog sistema, Liset je prošla kroz pravi pakao.

Za Parkinsonovu bolest ne postoji lek, ovo progresivno oboljenje nervnog sistema vremenom izaziva sve gore i gore simptome, među kojima su tremori i ukočenost mišića. Postoje lekovi koji mogu da olakšaju pacijentima, ali ne i da potpuno otklone tegobe ili samu bolest.

"Živela sam u stalnim bolovima. Godinama sam uspevala da sakrijem dijagnozu, i svaki dan je novi izazov. Dešava se da mi jednostavno otkažu ruke ili noge. Nisam još uvek spremna za invalidska kolica, ne pišem sebi čitulju, ali sam morala da naučim da živim sa ovim stanjem", rekla je ona.

Liset se proslavila još kao tinejdžerka, kada je radila kao manekenka, a onda je otišla u Holivud. Igrala je u filmu "Muževi i žene" Vudija Alena, brojnim serijama kao i filmu "Look who's talking now" sa Džonom Travoltom. Ovako su izgledali prvi simptomi koje je osetila vrlo rano.

"Bila sam stalno umorna. Ponekad bi mi i jedno oko 'šetalo' kada mi se spava. Počelo je još dok sam bila tinejdžerka, ponekad su mi rođaci govorili da vučem jedno stopalo dok hodam. Ali tada nisam brinula zbog toga", rekla je ona.

Počela je da se bavi šoubiznisom, i osećala drhtanje u rukama. Ali je sve pripisivala tremi.

"Izašla bih na binu, i tresle su mi se ruke, ali sam mislila da su to sve nervi. Da li su to bili rani znaci bolesti? Iskreno, ne znam. Ali 2013. sam bila na turneji s pozorištem, i u jednoj sceni je trebalo da zapalim cigaretu. Ruke su mi se tresle kao da ne pripadaju mom telu. I nedugo zatim sam slušala intervju komičara Bilija Konolija, koji je pričao kako je saznao da ima Parkinsonovu bolest. Pomislila sam, pa ima sve iste simptome kao ja", rekla je ona.

Skener mozga potvrdio je da Liset boluje od Parkinsonove bolesti. U tom trenutku, bila je razvedena od drugog muža i odgajala je sina Džimija, a uplovila je u vezu sa drugim muškarcem.

Vidi opis TUŽNA ISPOVEST TEŠKO BOLESNE GLUMICE! Bila sam umorna, za sve sam krivila ŽIVCE, a onda sam saznala strašnu dijagnozu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Movieclips Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/OK! Magazine Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Movieclips Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/OK! Magazine Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/OK! Magazine Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Movieclips Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/OK! Magazine Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Movieclips Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/OK! Magazine Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/OK! Magazine Br. slika: 10 10 / 10

"Oko godinu dana sam se viđala sa jednim čovekom. Sve je išlo dobro, već smo pričali i o sledećem koraku, da ja upoznam njegovu decu, a on mog sina. Kada sam mu rekla za dijagnozu, ustao je, poljubio me u glavu i izašao iz mog stana. Kasnije mi je poslao SMS poruku i samo napisao da me, izgleda, ne voli dovoljno..."

"Teško je poverovati da neko može da bude tako okrutan. Jeste postojao period u kojem sam bila u strašnoj depresiji. Ali onda sam odlučila da preuzmem kontrolu. Istraživala sam i eutanaziju, opcije asistiranog samoubistva, ja ne želim da sedim i balavim u invalidskim kolicima. Ali ne bih mogla to da uradim svom sinu", rekla je ona.

"Pre nekoliko godina, pozvala me je prijateljica da mi saopšti da ima rak. I sećam se da sam se osećala grozno, jer sam odjednom bila ljubomorna. Prolazila je kroz pakao i užas hemoterapije, a ja sam mislila - za nju barem postoji nada. Jer mene ubija odsustvo ikakve nade", rekla je Liset.

Podsetite se i njene scene sa Džonom Travoltom!

Liset Entoni i Džon Travolta Izvor: YouTube/Movieclips

Poslušajte i ispovest o bolesti.