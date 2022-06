NE MOŽEMO DA SPREČIMO NJIHOV UNOS, A RAZARAJU NAM ORGANE! Nutricionista otkriva simptome - zaraženi ima 2.000 PARAZITA!

Unos parazita u organizam je nemoguće sprečiti, a nutricionista otkriva koje simptome nikako ne smete da ignorišete.

Izvor: YouTube/Screenshot/TVDR

Paraziti se u organizam mogu naseliti bilo gde: u jetru, srce, mozak, zglobove, mišiće, ali i mnoge druge organe. To su organizmi kojima je neophodan domaćin kako bi preživeli.

Oni privremeno ili stalno naseljavaju telo domaćina, izazivajući svojim prisustvom brojne probleme i komplikacije. Samim tim štete zdravlju, jer se hrane ćelijama ljudskog organizma ili konzumiraju deo hrane koju domaćin unosi, što dovodi do niza neprijatnih simptoma i zdravstvenih stanja.

"U vazduhu, vodi, hrani punoj pesticida, nepravilno termički obrađenoj hrani, mesu, ribi, suhomesnatim proizvodima, mlečnim proizvodima, jajima. Rizični su kontakti sa domaćim životinjama, preko novca, rukohvata, bliskim odnosima sa drugim ljudima, rukovanjem, grljenjem", kaže nutricionista i dodaje:

"Nemoguće je sprečiti unos parazita. Zaražena osoba može da ima do 2.000 različitih parazita privremeno ili stalno. Mnogi paraziti su prisutni bez lošeg uticaja na zdravlje, neki čak i korisni, a mnogi mogu veoma nepovoljno da utiču i izazivaju manje ili veće tegobe, a čak i da izazovu ozbiljne bolesti, jer loše utiču na zdravlje. Moguće je imati i do kilogram parazita u telu", otkriva Branka.

Paraziti izbacuju toksine, a organi postaju disfunkcionalni.

"Paraziti ili crvi se hrane crvenim i belim krvnim zrncima, vitaminima i mineralima, narušavaju apsorciju hranljivih materija i izbacuju toksine, toksični otpad i dovode do disfunkcije metabolizma, varenja, jednog ili više organa. Organi postaju disfunkcionalni, deformišu se", kaže nutricionista i dodaje:

"Deformacija jetre - ciroza, čak i u početnoj fazi, narušava varenje, pokretljivost creva, žučnih puteva, pojavljuje se mentalna i psihička iscrpljenost, slabi imunitet, što može da prouzrokuje ozbiljne infektivne bolesti i infekcije, a postoji mogućnost i stalnih, učestalih infekcija", objašnjava.

Simptomi

Zatvor

Crvi zbog oblika i veličine mogu napraviti mehaničku barijeru, što dovodi do retkog pražnjenja, suve stolice u manjim količinama.

Proliv

Neki paraziti - crvi proizode gubitak natrijuma i hlorida, što dovodi do čestih tečnih stolica. To je i pokušaj tela da se oslobodi parazita. Gubitak natrijuma može da dovede do niskog ili oscilirajućeg pritiska.

Problemi sa kožom

Praziti mogu da izazovu alergiju, ekcem ili druge reakcije na koži, tumore, rane i čireve.

Nadutost

Naduven tvrd stomak pokazatelj je stalnog prisustva trajno naseljenih parazita.

Ostali simptomi mogu biti poremećaj spavanja, hemoroidi, hronični umor, depresija, anemija, imunološki poremećaji.

