DR FILGUD OTKRIO – OVO JE NAJVAŽNIJE TOKOM LETA: Jednu grešku svi pravimo kad je vruće, ovako nas telo UPOZORAVA!

Dr Filgud objasnio zašto je tečnost toliko važna za organizam, koliko je gubimo i koliko tačno treba da unosimo dnevno.

Izvor: Screenshot/TV Prva

Letnje vrućine teraju nas da unosimo više tečnosti nego inače. Neki se, pak, odlučuju i za hladne sokove, limunade i druge napitke, ali dr Saša Plećević poznatiji kao dr Filgud ističe da je voda ipak najbolja opcija. On je u emisiji "150 minuta" na TV Prva objasnio koliko vode dnevno gubimo i koliko treba da je unosimo dnevno.

"Najvažnije u toku leta je koliko mi tečnosti unosimo. Tečnost je najvažnija, treba izbegavati tečnosti koje su slane, slatke, masne i gazirane. Voda ima prednost nad ostalim tečnostima. Jedna odrasla osoba u proseku gubi 500 mililitara tečnosti pričanjem, 500 mililitara znojenjem, 1,4 litra putem mokraće i 100 mililitara putem stolice. Negde oko 2,5 litara tečnosti gubimo, a toliko treba i da unesemo, ali u tu tečnost spada i voće, jogurt, supa, i hrana u sebi ima tečnosti. Ni preterano unošenje tečnosti nije dobro", poručio je dr Filgud, pa pojasnio kako da izračunate koliko je vode baš vama potrebno.

"Najprecizniji način da izračunate koliko vode treba da unosite je da broj kilograma, na primer 60, podelite sa brojem osam. To je oko sedam i po čaša od 250 mililitara vode dnevno. To je bez fizičke aktivnosti, plus fizička aktivnost".

Popularni dr Filgud je upozorio i na najveću grešku koju pravimo gotovo svi:

"Nemojte da čekate da osećate da su vam suva usta, to je već znak da ste dehidrirali. Treba da se unosi tečnost, naročito u ovim letnjim danima", zaključio je on.