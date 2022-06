HOROSKOP OTKRIVA SVE ZNAKE - EVO ZAŠTO VAM PROPADAJU VEZE! Ovim osobinama tjerate svakog potencijalnog partnera!

Astrologija otkriva vaše najveće mane u ljubavi, zbog kojih vam veze propadaju.

Ako ste se pitali zašto vam svaka ljubavna veza propadne, možda ćete odgovor pronaći zahvaljujući horoskopu. Osim toga, mnogi od nas nisu svesni svojih mana, koje kad tad isplivaju na površinu, a često mogu biti i razlog neuspjelih ljubavi.

Astrologija otkriva kako vam propada veza na osnovu znaka:

Ovan

Ovnovi nisu mirni, skitnice su i nikada nisu u potpunosti posvećeni. Uvijek su u pokretu, što nikada nije sjajno za vezu, posebno ako je ona na "ozbiljnom nivou". Kada su konflikti u pitanju, Ovan želi borbu, a to može biti veliki problem u vezi.

Bik

Jedna velika mana vašeg karaktera je to što ste previše zaljubljeni u novac, više nego u određenu osobu. Bikovi su odani, ali tvrdoglavi, zbog čega mogu dosta vremena da provedu ljuti. Često od partnera mogu da čuju da ih to odbija, a samim tim, desi se i raskid.

Blizanci

Blizanci su neodlučni i čak i kada se u životu ne suoče sa nekom dilemom, oni je traže. To ih čini jako "teškim" osobama, a ta osobina dosta može odbiti njihove partnere. Osim toga, Blizancima je jako teško da se posvete jednoj osobi, a čak i kad to učine, imaju tendenciju da povremeno "nestanu" iz života partnera kako bi se bavili nekim svojim stvarima.

Rak

Postoje očekivanja koja imate u vezi, a koja mogu biti malo veća od drugih ljudi. To jednostavno nije standard koji svako može da ispuni. Rakovi treba da znaju da je svima potreban privatan prostor i vrijeme, kao i da se usklade sa partnerom kako ne bi pobjegao glavom bez obzira.

Lav

Slučajno vjerujete da je sve što kažete tačno i iako je to najčešće slučaj, potrebno je ponekad da pustite da budu u pravu i ljudi koje volite. Ova tendencija vas tjera da odgurnete ljude samo da biste mogli da radite stvari onako kako želite, bez ikakvog spoljnog uticaja. Vi se osjećate kao da drugi ne razumiju, ali to se dešava zato što im ne dajete priliku da razumiju.

Djevica

Ne možete da budete zadovoljni. Imate problem sa svime i uvijek se fokusirate na ono što je negativno, bez obzira koliko te stvari mogu biti beznačajne. Stalno kukate kako su stvari mogle da budu bolje, a samim tim partner osjeća da sa vama ne postoji pozitivnost. To je ono zbog čega odustaju od veze sa vama.

Vaga

Naivni ste i mislite da će svi oko vas biti fini ljudi. Osim toga, Vage imaju tendenciju da svaku šalu shvate ozbiljno, a partneru postane zamorno da se pravda za sve, posebno kada nije imao lošu nameru. Spremni ste na konflikt samo kada nije onako kako ste zamislili, a to nikako nije dobro za vezu.

Škorpija

Škorpije žele da se desi sve sad i odmah, takvog partnera i traže - onog koji će im u sekundi pomoći u realizaciji svega što zamisle. Morate da naučite kako ljudima da date priliku da pokažu kakvi su zapravo i da vide zašto bi uopšte trebalo da trče oko vas.

Strijelac

Imati visoke standarde nije loša stvar, ali ako imate standarde koji su do nebeskih granica, možete se oprostiti od svih vaših veza. Zaboravljate da su ljudi sa kojima izlazite, takođe ljudi i da ne mogu biti savršeni sve vrijeme. Očekujete da partner radi ono što vi želite, a to ih ujedno i tjera od vas.

Jarac

Osjećate se kao da ćete biti povrijeđeni. To je razlog zašto ste izgradili zidove oko sebe, koji djeluju neprobojno. Ne shvatate da to frustrira ljude sa kojima izlazite, posebno partnera, jer je to neko ko pokušava da vas upozna i razumije. Naučite da budete fini i da date ljudima šansu.

Vodolija

Vodolije imaju tendenciju da se prepiru sa ljudima, a to može jako brzo da "ohladi" partnera. Ljudi rođeni u ovom znaku su tipovi koji uvijek imaju neku ideju na vrhu jezika. To često može biti zabavno, ali pretjerivanje nikada nije dobra ideja.

Ribe

Biti prijateljski raspoložen je sjajna stvar, ali flertovanje, dok se već zabavljate sa nekim, očigledno tjera vašeg partnera. Trebalo bi da budete fer kada su emocije u pitanju. Ribe su sklone čežnji za bivšim partnerima, a sadašnji to osjećaju i zbog toga se sklanjaju.