"SAD ĆE MNOGI DA ME STAVE U TOP": Doktor savetuje da uzimate MEGADOZU ovog leka pre odmora, a ako dobijete dijareju...

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić dao korisne savete o tome kako da vam stomačni problemi ne upropaste odmor.

Izvor: Screenshot/TV Prva

Kada planiramo letnji odmor, posebno oni koji putuju sa decom, obavezno nosimo i putnu apoteku. Mnogima stomačni problemi upropaste odmor, a gastroenterolog dr Vojislav Perišić je u Jutarnjem programu na TV Prva savetovao šta da uradite pre letovanja kako biste smanjili rizik od ovog problema.

"Tri dana pre polaska treba uzimati probiotik. Možete i standardni probiotik, ali u megadozi, imate nekoliko megadoza – 20 milijardi po jednoj kapsuli ili kesici, 35 milijardi i 55 milijardi. Ja bih savetovao ako se ide u zemlju visokog rizika da se uzme ultrastrong doza, 55 milijardi. Prosto rečeno, potisne sve što je dobro i zdravo i ne ostavi prostor za sve ono što treba da uđe u naš sistem, nema mesta za patogenu bakteriju", pojasnio je on, dodajući da megadozu probiotika treba uzimati i tokom celog odmora.

Dr Perišić ima još jedan savet za one koji putuju u zemlje visokog rizika, tj. u kojima su veće šanse za trovanje hranom i stomačne probleme.

"Enterofuril, jedno antibakterijsko i antivirusno hemijsko jedinjenje koje se ne apsorbuje, a koje ima vrlo visoku koncentraciju u našim crevnim sokovima, pa kad uđe bakterija, ona nema sposobnost da uđe u zid nego biva uništena. To treba uzimati pre odlaska u zemlje visokog rizika".

Pored lekova, dr Voja savetuje da redovno perete ruke pre jela, ali i da birate hranu koja je lako probavljiva i ne opterećuje creva – "posno mleko, posni sir, zeleniš, paradajz, rotkvice, zelena salata, mladi luk. Jedan paradajz ima više vitamina C od jednog limuna, a to je antiupalni vitamin".

I pored svih mera predostrožnosti, ipak se može desiti da vas na odmoru zadese stomačni problemi, a gastroenterolog otkriva šta da radite ako dobijete dijareju.

"Ja ću reći, sad mnogi će da me stave u top, što bi rekli. Mene zovu prijatelji iz Hurgade, ’stigli smo tamo, imamo pet proliva danas i boli stomak, šta da radimo?’ Temperaturica je laka. Reko’, ponesite ciprofloksacin, ciprocinal, to su tablete koje ubijaju sve enteralne patogene i popijte na 12 sati po dve. Posle treće doze, kunem vam se Bogom, sve je gotovo. To je terpaija za odrasle i za decu".

Dr Voja je na kraju savetovao da voće koje se služi u hotelima dodatno operete, a kada je reč o mesu, savetuje da navalite na giros.

"Giros se sprema na temperaturi od 900 stepeni, ubija svaku bakteriju. I naravno, voće prati, prati, prati... I da pripremaju sezonsku salatu na licu mesta kuvari koji imaju rukavice. Biti oprezan sa kuvanom hranom koja stoji", zaključio je.