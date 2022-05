AKO VAS BOLI GLAVA POSLE JELA, OBAVEZNO IZVADITE KRV: Bezazlen simptom upozorava na tešku bolest sa OPASNIM POSLEDICAMA

Glavobolja može da signalizira na brojne bolesti, a lekari upozoravaju da je ponekad i simptom dijabetesa.

Izvor: Shutterstock/Africa Studio

Glavabolja nakon jela može da ukaže na dijabetes, alergije i reakcije na toksične supstance. Kada u pozadini ovog simptoma stoji šećerna bolest i drugi problemi u radu pankreasa, onda dolazi do poremećaja u lučenju insulina tokom jela, javljaju se hiperglikemija ili hipoglikemija.

"To dovodi do energetskog 'izglađivanja' mozga, što on signalizira bolom u glavi", objašnjavaju endokrinolozi.

Po rečima lekara sa klinike Mejo, uzrok bolova može biti i sastav hrane.

"Glavobolja može da se javi zbog alergijskih reakcija na određenu hranu. Takođe, mozak može da reaguje bolom na povećanje toksičnih supstanci u krvi, a koje se danas u sve većoj količini nalaze u hrani", kažu lekari.

Pored ovog simptoma, postoje i drugi naizgled bezazleni znaci koji mogu da ukažu na dijabetes, a to su slabost u rukama i stopalima, ekstremna žeđ i drugi.

Dijabetes se smatra jednom od najčešćih endokrinoloških bolesti savremenog života. Kako bolest progresuje, tako dolazi do stvaranja nepovratnih promena na organima obolelog, a najčešće su zahvaćeni vaskularni i nervni sistem, bubrezi, kao i retina. Tokom vremena, dijabetes može oštetiti srce, krvne sudove, bubrege, vid i nerve. Evo koje su najčešće posledice šećerne bolesti: