NAPOLJU SAM BILA STIDLJIVA, KOD KUĆE MENJALA RASPOLOŽENJE: Dobila sam dijagnozu sa 15, još uvek ne mogu da je prihvatim!

Ebi Lejn je imala samo 15 godina kada je saznala da je ušla u ranu menopauzu.

Izvor: Facebook/Abi Lane/Screenshot

Ebi Lejn je bila tinejdžerka kada je saznala da je ušla u preuranjenu menopauzu. Iako nikada nije imala menstruaciju, Ebi je dobila klasične simptome menopauze sa samo 15 godina.

"Kada mi je postavljena dijagnoza, zaista sam se mučila da shvatim da sam neplodna u tako mladoj dobi", rekla je Ebi.

"Očigledno sa 15 godina nisam planirala da imam decu uskoro, ali sam ih oduvek želela. Bila sam jedno od one dece koja su bila prilično majčinski nastrojena, tako da mislim da sam tada bila prilično depresivna znajući da neću biti u stanju da rodim. To me je učinilo da se osećam manje kao žena, iako je to smešno, i zapravo sam prošla kroz fazu nošenja ekstenzija i ženstvenih stvari da bih se osećala ženstvenije", rekla je Ebi.

Iako je vremenom pokušala da se navikne na ovo saznanje, Ebi i dalje pati od simptoma menoapuze, koji uključuju navale vrućine i promene raspoloženja.

"Moja mama i moja sestra su normalno dobile menstruaciju, zbog čega sam delimično mislila da nešto nije u redu kada moja nije došla", rekla je Ebi i objasnila:

"Kada sam bila tinejdžerka, videla sam da sve moje drugarice dobijaju menstruaciju, a moja nikada nije došla. Otišla sam kod doktora zbog toga i rekli su mi da neke devojke ne dobijaju pre 16 ili 17 godina, tako da treba da sačekam. Zvuči pomalo bezobrazno, ali mislim da kada nešto nije u redu sa vašim telom, jednostavno znate, pa sam se vratila i zamolila ih da urade neke testove. Ispostavilo se da sam ušla u menopauzu", objasnila je Ebi.

"Moji jadni roditelji. Mora da su mislili da imaju stvarno problematično dete. Bila sam prilično stidljiva u školi, ali kod kuće sam stalno menjala raspoloženje, od jako srećne do tužne. Imala bih te ispade prema njima, bilo je apsolutno strašno", otkrila je.

Doktor nikada nije dao Ebi konkretan razlog zašto je tako rano ušla u menopauzu, jer nije imala porodičnu istoriju prerane menopauze.

"Pošto nikad nisam dobila menstruaciju, doktori su uradili još nekoliko testova i otkrili da imam samo jedan jajnik i da jedan ne proizvodi estrogen. Onda sam dobila nekoliko različitih kontraceptivnih pilula, a onda na kraju i HRT, koji još uvek uzimam", otkrila je ona.