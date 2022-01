BIO SAM UMORAN, A ONDA SAM SAZNAO DA SAM U MUŠKOJ MENOPAUZI! Doktori su mislili da umišlja, a 1 simptom bio je presudan

Ros Tomkins je muškarac koji je u 30. godini ušao u mušku menopauzu.

Izvor: Facebook/Ross Tomkins

Ros Tomkins (44) osećao je konstantni umor godinama, a zbog simptoma koje je osećao, lekari su mu govorili da je sve umislio. Ipak, nakon što je proveo godine pateći od letargije, gubitka pamćenja i bolova u zglobovima, Rosu su ustanovili da je ušao u mušku menopauzu.

Na početku, svoj umor prepisivao je tempu života, s obzirom na to da ima dvoje dece i da je zaposlen. Kada je otišao kod privatnog doktora, ustanovljen mu je nizak nivo testosterona. Tada je imao 30 godina i dobio je suplementa joda, koji su mu pomogli da primeti poboljšanje u energiji. Ros je danas osnovao udruženje koje ima za cilj podizanje svesti o muškoj menopauzi.

"Posle svega, sada mogu da vidim da su simptomi bili prisutni nekoliko godina pre nego što sam prvi put otišao kod lekara. U to vreme sam svoj umor svodio na dugo radno vreme osnivajući svoj posao, obuku za penjanje na Kilimandžaro i činjenicu da imam dvoje male dece. Nažalost, ni moj lekar opšte prakse niti bilo ko od endokrinologa nisu mogli da pomognu. U stvari, jedan od njih mi je čak rekao da su svi simptomi bili u mojoj glavi", rekao je Ros i objasnio da mu je najveći problem bila "magla" koju je osećao u glavi.

"Na vrhuncu svega, sećam se kako sam se vozio kući s posla i zadao sebi jednostavan izazov, da opišem auto u kome sam bio i navedem što više mogućih reči. Na svoj užas, nisam mogao da izgovorim nijednu reč. Držao sam volan, ali i dalje nisam mogao da izgovorim reč, gledao sam u kontrolnu tablu i kroz vetrobran, ali nisam mogao da smislim, niti da izustim bilo šta", priseća se on.

Tek kada je privatnog lekara za muškarce u Londonu, konačno je saznao da ima nizak testosteron. Doktor je pomogao Rosu da razume svoj endokrini sistem i važnost testosterona.

"Do tog trenutka, moj testosteron nikada nije pominjan i doktori su bili fokusirani na rad moje štitne žlezde. Nikada neću zaboraviti svoj prvi sastanak sa doktorom Vilisom. Nisam bio siguran odakle da počnem, toliko toga se dogodilo, uključujući i kada su mi rekli da to zamišljam, ali on je pažljivo slušao. Nakon što sam završio priču, rekao mi je da je, očigledno, moj testosteron bio nizak. Bio mi je potreban prirodni lek za štitnu žlezdu. Želeo je da potvrdi svoju dijagnozu putem testova krvi i moj oporavak je trebalo da počne", ističe Ros koji je promenio ishranu, uključio fizičku aktivnost i primenio terapiju zamene testosterona.

"Sećam se da sam se čudio jasnoći misli, nedostatku bolova u zglobovima, nedostatku apatije i novim nivoima energije. Osećao sam se kao da sam ponovo tinejdžer", rekao je Ros.