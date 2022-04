ŠTA SE DEŠAVA U TELU KAD VAM NEKO SIPA "NEŠTO" U PIĆE: Dr Alčaz detaljno objasnila - "Probude se i ne znaju šta je bilo"

Kako droge za silovanje deluju na organizam, koliko se zadržavaju u krvi i urinu i zašto se žrtve ne sećaju ničega, saznajte u nastavku!

Mogućnost da vam neko sipa "nešto" u piće je većih razmera nego što je to bio slučaj tokom prethodnih godina. Postoje devojke koje su svoje iskustvo podelile, a pojavila se i vest da je sestra poznatog repera prijavila da su je "silovali poznanik i njegov drug", a u svojoj izjavi istakla je da se ne seća kako je došla do hotela.

Šta su droge za silovanje, može li i alkohol dovesti do gubitka pamćenja, ali i šta se dešava prilikom konzumiranja, otkrila je dr Snežana Alčaz, psihijatar i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra u "Jutru" na Prvoj.

"Ipak je alkohol najčešća droga silovanja, makar u našoj sredini, a koliko znam, tako je i u drugim. Pored alkohola, postoji nekoliko droga koje se pominju. To su GHB - gamahidroksibutirat, zatim flunitrazepam ili rufinol, gamabutirolaktat i ketamin. To su droge koje dovode do dezinhibicije, gubitka kontrole nad ponašanjem, onda do gubitka sposobnosti kretanja da žrtve ne mogu da se brane i izmene svesti", rekla je doktorka Alčaz i objasnila:

"Ono što je karakteristično za droge silovanja jeste da daju takozvanu antoregradnu amneziju, a to je amnezija koja počinje od trenutka uzimanja droge. Zato se žrtva ne seća nekoliko sati unutar kojih se desilo silovanje ili imaju samo neka sećanja koja nisu dovoljna da se identifikuje počinilac. Žrtva može da se ne seća događaja i ako je samo trauma u pitanju. Postoje neke slike, zvuci, senzacije u telu koje se ponavljaju u vidu 'fleš bekova' i koje muče žrtve godinama", rekla je doktorka.

Vanja Macanović otkrila je na koji način devojke shvate da se nešto dogodilo.

"Javljale su nam se devojke i žene i gotovo sve kažu da se ne sećaju. One se prosto probude i shvate da nešto nije u redu, vide da im nedostaje garderoba. Probude se na nepoznatom mestu i onda ne mogu da rekonstruišu ni kako su se našle na tom mestu, ni šta se desilo", kaže Vanja i otkriva šta žrtve silovanja najviše muči.

"Ono što, nažalost, vidimo, jeste da silovatelji sada snimaju silovanja kada koriste droge i da to postavljaju na određene sajtove. To je još jedna dodatna trauma za žrtve. Najveći problem je što na tim snimcima deluje kao da je žrtva dobrovoljno pristala na odnos, a to je daleko od toga i onda žrtva proživljava duplu traumu", otkriva Vanja.

Koliko se droge zadržavaju?

"Ako se radi o GHB, ostaje nekih 4 do 5 sati u krvi, a 8 do 10 sati u urinu i to je najčešće vreme za koje žrtva nije ni svesna šta se dogodilo. Dok se ona snađe, dok nađe neku vrstu pomoći, najverovatnije ne može više da se detektuje. Flunitrazepam ostaje nešto duže i može se naći nekada 12 ili više sati, pa čak i nekoliko dana, a to zavisi od doze i vrsti medikamenta. Mala je razlika između količine droge koje se koriste rekreativno ili namerno, koje dovode do pospanosti i one koja je smrtonosna", ističe psihijatar i otkriva sa kakvim osećanjima se najčešće susreće kada su žrtve silovanja u pitanju:

"Postoji niz osećanja koja su vezana za stid, krivicu, sram. Tu je i stalna strepnja da će se ponoviti i da će ih neko ugroziti. Vrlo im je teško ukoliko ne prođu psihoterapijski tretman. Čak i on može dugo da traje i ponekad se desi da ne može da ih dovede do potpunog oporavka", otkriva doktorka.