JOVANI PRESELA SVADBA: Pitali su me šta želim na poklon, tražila sam NOVAC, a evo šta su oni uradili!

Ispovest Jovane iz Čačka koju su gosti pitali šta želi na poklon za svadbu, a onda joj doneli nešto potpuno drugo - evo zašto ju je to posebno iznerviralo!

Izvor: Maria Sbytova/Shutterstock.com

Izreka kaže da se poklonu u zube ne gleda, međutim, kada je reč o venčanjima i poklonima za mladence, možda bi bilo najbolje da se ispune želje tog para na čiju svadbu idete.

U krajnjem slučaju, pođite od sebe. Šta biste više voleli da dobijete, set tanjira ili 20 evra? Ovo je ispovest Jovane S...

Jovana i njen izabranik, sada već muž, venčali su se u Čačku. Za goste su imali smo jednu molbu, a to je da im donesu novac u koverti, a evo šta se dogodilo...

"Juče smo pravili svadbu u Čačku, odakle je moj muž. Moram ovo da vam ispričam! Znači, kad su me svi gosti pitali šta hoću za poklon, rekla sam da hoću novac. Moj dečko i ja, sada muž, smo se složili da to želimo.

Naravno da smo oboje očekivali koverte, jer kad kažeš novac, valjda to znači da treba da dobiješ koverte. Međutim, svi su se gosti našli pametni. Ja sam pošteno svakom nosila pare ili poklon, ili poklon plus pare, a oni su mene zavrnuli.

Prvo, niko nije doneo pare osim roditelja, kumova i braće. Ovo ostalo - sve katastrofa. Dobila sam komplet činija kao da zovem na useljenje, a ne na svadbu! A pitali su me šta želim.

Dobila sam sliku koja je odvratna, OK, može da se proda, ali neću time da se bavim! Što mi nisu dali pare ti bajni rođaci da lepo sama sebi kupim sliku koja mi treba? Navodno je njena vrednost 300 evra, pa čekaj... da ste me pitali šta da mi kupite za 300 evra, pa rekla bih da želim sto i stolice, jer sedim na raspalim!

Dalje, dobila sam tri kompleta escajga, dobila sam neki kao tabure u koji možeš svašta da složiš. Šta će mi to? Ne razumem! Znam sad da će me svi u komentarima napasti kako sam pravila svadbu da zaradim - NISAM! Ali ne razumem što me ljudi pitaju šta hoću, pa kad kažem, kupe mi neko smeće koje me sramota da držim u kući.

Ljudi, imam specifičan ukus, nebitno je jesam li zbog toga dama ili seljanka ili pokondirena tikva u vašim očima. Pitali ste me, rekla sam, a sad imam pun kamion nameštaja koji nemam gde da stavim jer, zamislite, nemam svoj stan, a ovaj u kojem živim ima 37 kvadrata!

Pozdrav!"