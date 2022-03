MLADOŽENJA NE VERUJE, MLADA HOĆE U ZEMLJU DA PROPADNE: Snimak govora sa venčanja kojem se smeje 4,5 miliona ljudi! VIDEO

Mladoženjin brat održao je na venčanju govor koji je nasmejao sve goste i ozbiljno postideo mladence!

Izvor: TikTok/Screenshot/weareoneweddingfilms

U većini kultura običaj je da na svadbi neko ko je blizak mladi i mladoženji održi govor. Ono što nije uobičajeno je da taj govor posrami mladence, a baš to se desilo na jednom venčanju o kojem se priča.

Par iz Škotske Geri i Kirsti su slavili svoje venčanje sa porodicom i prijateljima, kada je njegov brat ustao da održi govor i tom prilikom nasmejao sve goste.

On se setio jedne prilično neprijatne situacije koja se tiče njegovog brata i nekadašnje devojke, a sada supruge. Verovali ili ne, mladoženjin brat je pred svima ispričao kako je jedno jutro zatekao mladu i mladoženju u "nezgodnoj pozi" kada je otišao da proveri kakva buka se čuje na spratu kuće.

"Otišao sam na sprat, otvorio vrata Garijeve sobe i video Kristi sa nogama raširenim kao deset do dva", kaže mladoženjin brat, u trenutku kada se gosti zacenjuju od smeha.

Snimak ovog govora objavljen je na Tik Tok stranici We are one wedding films, gde je pregledan skoro 4,5 miliona puta.

Gosti su se ovoj priči dobro nasmejali, a Gari i Kirsti nisu mogli da sakriju koliko im je neprijatno dok su se smejali zajedno sa gostima.

"Kad vidiš strah u mladoženjinim očima, tada znaš da će govor biti dobar", "ona je pravi timski igrač, sviđa mi se što se mlada svemu nasmejala", neki su od komentara na ovaj snimak.