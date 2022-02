DNEVNI HOROSKOP: Strelca "svrbe" pare, Ribe očekuje zanimljiv susret, Bik želi promene, a šta vas očekuje?

Pročitajte dnevni horoskop za 18. februar!

Izvor: YouTube/Screenshot/Movieclips Classic Trailers

Ovan

Brzo razmišljate i brzo delujete danas, vaša snaga je kao vaš oklop! Ne stidite se da svakome kažete šta mislite, ali budite oprezni, jedan nepromišljen korak može mnogo da vas košta. Imate puno energije, ali deo ostavite i za popodne - ne morate sve "bitke" da bijete danas, ostavite sebi vremena i za uživanje ili bavljenje fizičkom aktivnošću.

Bik

Osećate želju za promenom i smeta vam svako ko pokušava da vas ubedi da se vratite na staro! To može imati veze s poslom, ali i sa ljubavlju. Da li vam neko "soli pamet" oko neke važne odluke? Ne slušajte ih, vi najbolje znate šta vam je potrebno!

Blizanci

Niste baš sjajno raspoloženi, poremećen je balans u nekom odnosu i zbog toga ste snuždeni. Vreme je da se oslobodite emocije koja vas pritiska, i da vidite kako možete aktivno da pristupite problemu. Da li je potrebno da napravite kompromis, ili ipak ne odustajete od onoga u šta verujete?

Rak

U ljubavi želite više slobode, ali vas razdire dilema - ne želite da povredite osećanja drage osobe. Najbolje je da budete iskreni i kažete šta biste voleli, zajedno ćete pronaći rešenje. Moguća je glavobolja.

Lav

Zvezde kažu da danas osećate kao da vas ne cene dovoljno, i spremni ste to svima da kažete. Vredni ste i sposobni ali to ne primećuju ljudi do kojih vam je stalo, ili čije mišljenje cenite. Zapamtite da uvek imate izbor, i u poslu, i u ljubavi, ako negde niste zadovoljni, vreme je za nove stvari!

Devica

Preko dana, bićete kreativni i puni energije, završićete lako sve što vam je na spisku. U ljubavi, osećate pritisak, kao da partner želi nešto što vas ne ispunjava baš oduševljenjem. Popodne se posvetite nekoj aktivnosti koju dugo niste obavljali, a ima veze sa igrom!

Vaga

Pripazite se ljudi koji vam smetaju danas, imate kraći fitilj nego inače! Moguće je da će vas neki član porodice potpuno izbaciti iz takta. Zaštitite sebe tako što ćete se "zahvaliti" na ponudi za druženje ili viđanje. U ljubavi, maštate o nekoj osobi i pitate se misli li i ona na vas.

Škorpija

Oštriji ste nego inače, pazite koga će vaša "žaoka" ubosti! Neko vam ide na živce, i tu ne možete ništa, ali pazite da se ne iskalite na drugoj osobi koja samo pokušava da vam pomogne. Pazite se nezgoda jer kad ste nervozni, ne gledate oko sebe!

Strelac

Osećate ogromnu želju da potrošite neki veći novac, i zvezde kažu, samo napred! Možete to sebi da priuštite ako ste bili pažljivi prethodnih nedelja. Moguće je da je u pitanju neki "gedžet" ili nešto za kuću. Kada je zdravlje u pitanju, pazite da se ne ukočite!

Jarac

Vaš unutrašnji kritičar i saboter je danas glasniji nego inače! Ne slušajte ga, jer ne treba da dozvolite starim nesigurnostima da isplivaju na površinu. Danas je važan dan jer jedan razgovor može da vam donese napredak, i ne treba da sumnjate u sebe. Moguća je mučnina, pazite šta jedete!

Vodolija

Bićete nezgodni danas, u vama tinja neka frustracija vezana za posao, moguć je neki manji konflikt ako niste oprezni. Zapamtite da niste svakome dužni da objašnjavate svoje misli i osećanja, pa ni dela. Oraspoložiće vas planiranje putovanja za leto ili razgledanje novih stvari za kuću.

Ribe

Ako ne morate danas u provod, ne idite - zvezde kažu da su moguće nesuglasice s prijateljima, i to oko sitnica! Biće najbolje ako iskoračite iz svoje rutine da biste otklonili negativnu energiju koja vas prati kao oblak. Idite drugim putem nego inače, prošetajte se krajem grada u koji retko zalazite, moguć je i zanimljiv susret sa osobom koju davno niste videli.