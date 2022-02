BOLJE DA SU ME ISKLJUČILI SA APARATA! Od bola u leđima do borbe za život - amputirali su mi svih 10 PRSTIJU!

Sejdi Kemp osetila je bolove u leđima, pala u nesvest, a dve nedelje kasnije saznala je da mora na amputaciju nogu.

Sve je počelo kada je Sejdi Kemp osetila bolove u leđima. S obzirom na to da je malo pre toga postavljala mini kuhinju svom detetu za igru, Sejdi je pomislila da su bolovi posledica nameštanja igračke. Sve se dogodilo na Božić, a Sejdi je ubrzo, kako kaže, vrištala od bolova.

"Okupili smo se za ručak u 14:30h kada sam jela i smejala se sa svojom porodicom, a od 17h borila sam se za život", rekla je Sejdi i dodala:

"Rekla sam da ću se okupati, ali pola sata kasnije vrištala sam na podu od bolova, govoreći da se osećam kao da mi neko stiska bubreg", objasnila je.

Ipak, jaki bolovi nastali su zbog kamena u bubregu. Ovo je česta pojava koja se javlja kod osoba starijih od 30 godina. Kamenčići u bubrezima ili mokraćnim putevima se formiraju usled smanjene zapremine mokraće i taloženja kalcijuma i drugih supstanci koje čine kamen. Dehidratacija ili smanjen unos tečnosti, predstavlja najčešći faktor rizika za nastanak ovog oboljenja.

Sejdi je hitno odvezena u bolnicu, gde su joj lekari dali tablete za bolove. Iako se u većini slučajeva kamenčići u bubrezima izbace kroz mokraću, Sejdi se nakon nekoliko sati ponovo vratila u bolnicu. Ipak, Sejdi je stavljena u veštačku komu, koja se može uporediti sa potpunom anestezijom koja traje neobičajeno dugo. Lekari namerno stavljaju pacijente u komu nakon teških povreda ili složenih operacija, jer upravo taj postupak često znači razliku između života i smrti.

Kamen u bubregu može dovesti do infekcije bubrega, što zauzvrat može dovesti do pojave sepse. Procenjeno je da na globalnom nivou svake godine oboli od sepse 20 do 30 miliona pacijenata. Od toga preko 6 miliona neonatalnih slučajeva i dece, a preko 100.000 slučajeva kod majki. U svetu svakih nekoliko sekundi jedna osoba umre od sepse.

Sejdi je dobila sepsu, ali najgore je tek dolazilo. Probudila se nakon dve nedelje na aparatima za održavanje života, rekavši:

"Davali su mi lekove koji su mi održavali organe na životu, ali su stradale noge. Nije bilo protoka krvi u mojim rukama i nogama, a tkivo je počelo da odumire".

Lekari su saopštili Sejdi da moraju da joj amputiraju svih 10 prstiju.

"Kad sam se prvi put probudila, rekla sam mami da je trebalo da isključi aparate koji su me održavali u životu, ali ona me je pitala da li bih radije da me moja deca posećuju u bolničkom krevetu ili na mom grobu. Shvatila sam da sam dobila drugu priliku za život", rekla je i dodala:

"Lekari su mi rekli da su toliko iznenađeni što sam još uvek ovde, da ne bi trebalo da budem živa s obzirom na količinu otrova u krvi", nastavila je Sejdi, dok lekari tek treba da donesu odluku da li će obaviti amputaciju nogu.